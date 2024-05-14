Названы знаки зодиака, которые могут расстаться с партнером при первой же ссоре

Трудности в отношениях возникают у многих, но некоторые уроженцы зодиакального круга могут решиться на расставание при первой же ссоре. По словам астрологов, не желают искать компромиссы и работать над взаимопониманием Близнецы, Стрельцы и Водолеи.

Близнецы

Переменчивые Близнецы известны своим непостоянным характером и поиском приключений. Уроженцы знака быстро меняют свое мнение, и первая же ссора с партнером для них становится поводом задуматься о больших переменах. Их любопытство и стремление к чему-то новому толкают на быстрый разрыв. В браке Близнецы часто ищут острых ощущений и в то же время свободы, но когда не получают этого – обрывают все связи.

Стрелец

Для Стрельцов свобода и приключения гораздо важнее, чем стабильность. Уроженцы знака быстро влюбляются, верят, что это на всю жизнь, но их чувства гаснут. Они теряют интерес к партнеру, столкнувшись с проблемами в отношениях. Их независимый характер и готовность исследовать новые горизонты означают, что они не желают идти на компромиссы. Стрельцы обычно первыми предлагают развод, чтобы броситься на поиски нового счастья.

Водолей

Водолеи известны своей нестандартностью и независимостью, они ценят свободу и не любят чувствовать себя ограниченными. Уроженцы знака обычно поздно вступают в брак и при первых же семейных ссорах бегут из отношений. Они явно не те, кто будет искать компромиссы. Водолеи в случае ссоры быстро отстраняются от партнера и рационализируют проблему. Для них свобода всегда будет на первом месте.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.