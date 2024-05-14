Названо знаки зодіаку, які можуть розлучитися з партнером за першої ж сварки

Труднощі у стосунках виникають у багатьох, але деякі уродженці зодіакального кола можуть зважитися на розставання за першої ж сварки. За словами астрологів, не бажають шукати компроміси та працювати над взаєморозумінням Близнюки, Стрільці та Водолії.

Близнюки

Мінливі Близнюки відомі своїм непостійним характером та пошуком пригод. Уродженці знаку швидко змінюють свою думку, і перша ж сварка з партнером для них стає приводом задуматися про великі зміни. Їхня допитливість і прагнення до чогось нового штовхають на швидкий розрив. У шлюбі Близнюки часто шукають гострих відчуттів і водночас свободи, але коли не отримують цього – обривають усі зв'язки.

Стрілець

Для Стрільців свобода та пригоди набагато важливіші, ніж стабільність. Уродженці знаку швидко закохуються, вірять, що це на все життя, але їхні почуття згасають. Вони втрачають інтерес до партнера, зіткнувшись із проблемами у стосунках. Їхній незалежний характер і готовність досліджувати нові горизонти означають, що вони не бажають йти на компроміси. Стрільці зазвичай першими пропонують розлучення, щоб кинутись на пошуки нового щастя.

Водолій

Водолії відомі своєю нестандартністю та незалежністю, вони цінують свободу і не люблять почуватися обмеженими. Уродженці знаку зазвичай пізно одружуються і при перших же сімейних сварках тікають із стосунків. Вони явно не ті, хто шукатиме компроміси. Водолії у разі сварки швидко відсторонюються від партнера та раціоналізують проблему. Для них свобода завжди буде на першому місці.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.