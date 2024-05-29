Названы три пары по знаку зодиака, между которыми существует 'химия'

Некоторые пары кажутся особенными, ведь притяжение между ними настолько сильное, что не остается незамеченным со стороны. По словам астрологов, "химия" возникает между Овнами и Львами, Раками и Скорпионами, Близнецами и Весами.

Овен и Лев

Овны и Львы – амбициозные и страстные, благодаря чему хорошо ладят. Уроженцы этих знаков берут от жизни максимум и никогда не останавливаются на достигнутом. Их взаимная энергия и энтузиазм приводят к крепким отношениям. Овны смелы и любят проявлять инициативу, а Львы любят внимание, которое им оказывают. Вместе пара вызывает восхищение.

Рак и Скорпион

Раки и Скорпионы образовывают сильную эмоциональную связь – в таких отношениях партнеры понимают друг друга без слов. Раки ищут безопасности и тепла, а Скорпионы энергичны и страстны, поэтому они обеспечивают именно то, что нужно Ракам. Уроженцы этих знаков идеально дополняют друг друга, им завидуют многие.

Близнецы и Весы

Близнецы и Весы – воздушные знаки, а это значит, что они оба легки на подъем, обожают авантюры и отдают приоритет общению. Близнецы любопытны и энергичны, а Весы стремятся к гармонии и равновесию. Вместе они могут покорять новые высоты – им никогда не будет скучно, ведь уроженцы знаков найдут, чем заняться.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.