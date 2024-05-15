Названы топ-3 лучшие породы собаки для семей с детьми

Некоторые породы собак эксперты считают идеальными для семей с детьми. Команда UAportal совместно с УНИАН составили список из трех пород, которые отличаются своей терпеливой натурой и добротой, поэтому их можно смело заводить, даже если в вашей семье есть младенец.

Золотистые ретриверы известны своим ласковым отношением к детям, отмечает Hepper. Одной из самых привлекательных особенностей этой породы является то, что они мало лают - это гарантирует хороший сон малыша и спокойствие соседям, пишет petMD.

Золотистым ретриверам приписывают нежное отношение к детям. Источник: freepik Золотистым ретриверам приписывают нежное отношение к детям. Источник: freepik

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Огромные и ласковые ньюфаундленды известны своей способностью прекрасно уживаться с детьми, благодаря чему их часто называют собаками-нянями. Они славятся своим безграничным терпением к малышам.

Ньюфаундлендам приписывают особое терпение в отношении детей. Источник: freepik Ньюфаундлендам приписывают особое терпение в отношении детей. Источник: freepik

Порода колли также отмечается своим терпеливым отношением к детям. Согласно информации от wagwalking.com, присутствие этих собак может успокоить и уменьшить стресс, что делает их идеальными компаньонами для семей с маленькими детьми.

Порода круга. Источник: Pissipo/wikipedia Порода круга. Источник: Pissipo/wikipedia

Напомним, ранее мы рассказывали, какие 5 пород собак лучше всего подходят для пожилых людей.

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