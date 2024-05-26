Названы топ 16 самых дешевых и надежных кроссоверов

Рейтинг самых дешевых и надежных автомобилей для плохих дорог

Мечтаете о новом кроссовере, но бюджет ограничен миллионом гривен? Не беда! Эксперты AutoRia составили рейтинг самых доступных новых SUV на украинском рынке по состоянию на май 2024 года.

В отличие от внедорожников, кроссоверы отлично подходят для езды в городских условиях. Они сочетают в себе компактность, маневренность легковушек с практичностью и емкостью внедорожников. Об этом пишет apostrophe.ua.

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Кроссоверы более практичны, поскольку имеют просторный салон и багажный отсек, что делает их удобными для семейных поездок и перевозки грузов.

Рейтинг составлен с учетом:

Доступности: цена нового авто не должна превышать 1 миллиона гривен.

цена нового авто не должна превышать 1 миллиона гривен. Наличия на рынке: в рейтинг попали только новые модели, которые можно приобрести в автосалонах Украины.

в рейтинг попали только новые модели, которые можно приобрести в автосалонах Украины. Не китайского происхождения: эксперты решили не включать в рейтинг китайские кроссоверы.

эксперты решили не включать в рейтинг китайские кроссоверы. Наличия ДВС: в рейтинг попали только кроссоверы с двигателями внутреннего сгорания.

Вот 16 самых дешевых новых кроссоверов в Украине, которые можно приобрести до 1 млн гривен:

Renault Duster (от 671 600 грн) – лидер рейтинга благодаря низким эксплуатационным расходам. Доступный с бензиновым (115 л.с.) и дизельным (110 л.с.) двигателями, а также в турбодизельной версии с полным приводом. Opel Crossland (от 763 900 грн) Suzuki Vitara (от 768 900 грн) Suzuki Ignis (от 780 000 грн) Hyundai Venue (от 792 400 грн) Skoda Kamiq (от 820 000 грн) Suzuki S-Cross (от 841500 грн) Nissan Juke (от 873 330 грн) Mitsubishi ASX (от 899 000 грн) Renault Captur (от 920 000 грн) Kia Stonic (от 932 960 грн) Opel Mokka (от 935 000 грн) Peugeot 2008 (от 943 272 грн) SEAT Arona (от 957 000 грн) Kia Sportage (от 965 310 грн) Toyota Yaris Cross (от 976 800 грн)

Помните, что цены на авто могут меняться, поэтому перед покупкой рекомендуется уточнить актуальную информацию у дилера.

Напомним, ранее были названы топ-7 авто, которые часто ломаются и дороги в обслуживании.

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