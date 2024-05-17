Названы самые фальшивые знаки зодиака: способны на подлости

Некоторые люди отличаются двуличием – они могут мило улыбаться в лицо, а за спиной распускать неприятные слухи. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака. Самыми фальшивыми являются Овны, Близнецы, Львы, Рыбы и Скорпионы.

Овен

Овны могут быть хорошими друзьями, но склонны к предательству. Уроженцы знака на первое место всегда ставят собственные интересы и ради цели могут пойти по головам. Есть риск, что, когда Овны почувствуют выгоду вне отношений или дружбы, то могут совершить подлости.

Близнецы

Близнецы очень переменчивы, как хамелеоны, поэтому им точно не стоит доверять тайны. Болтливость уроженцев знака может серьезно навредить и им самим. Они точно не те, кому можно рассказать сокровенное. Более того, в один момент они заявляют о большой дружбе, а в другой, способны возненавидеть.

Лев

Амбициозных Львов больше всего заботят выгоды, которых они могут достичь. Если им придется отказаться от своих друзей на пути к вершине, они сделают это, не задумываясь. Уроженцы знака также очень требовательные и капризные, что делает общение с ними трудным. Кроме того, они не спешат на помощь друзьям.

Рыбы

Рыбы вступают в отношения, которые могут им что-то предложить. Их ключевая цель во всем – выгода. Уроженцы знака не особенно считаются с чувствами других и часто врут. Даже если их уличат в обмане, Рыбы не чувствуют своей вины. Они считают, что на пути к цели все средства хороши.

Скорпион

Скорпионы – самые загадочные и непредсказуемые среди уроженцев зодиакального круга. Они очень требовательные к другим, но бывают жестокими и неумолимыми. Если возникнет спор или недопонимание, они не захотят слушать объяснений. Уроженцы знака быстро сжигают все мосты и терпеливо ждут возможности отомстить.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.