Названо найфальшивіші знаки зодіаку: здатні на підлості

Деякі люди відрізняються двуликістю – вони можуть мило посміхатися в обличчя, а за спиною розпускати неприємні чутки. За словами астрологів, це пов'язано із знаком зодіаку. Найбільш фальшивими є Овни, Близнюки, Леви, Риби та Скорпіони.

Овен

Овни можуть бути добрими друзями, але схильні до зради. Уродженці знаку на перше місце завжди ставлять власні інтереси і заради мети можуть піти по головах. Є ризик, що коли Овни відчують вигоду поза відносинами чи дружбою, то можуть чинити підлості.

Близнюки

Близнюки дуже мінливі, як хамелеони, тому їм не варто довіряти таємниці. Балакучість уродженців знаку може серйозно нашкодити і їм самим. Вони не ті, кому можна розповісти потаємне. Більше того, раптово вони заявляють про велику дружбу, а в інший момент здатні зненавидіти.

Лев

Амбіційні Льве найбільше дбають про вигоди, яких вони можуть досягти. Якщо їм доведеться відмовитись від своїх друзів на шляху до вершини, вони зроблять це, не замислюючись. Уродженці знаку також дуже вимогливі та примхливі, що робить спілкування з ними важким. Крім того, вони не поспішають на допомогу друзям.

Риби

Риби вступають у відносини, які можуть їм щось запропонувати. Їхня ключова мета у всьому – вигода. Уродженці знаку не особливо зважають на почуття інших і часто брешуть. Навіть якщо їх викриють у обмані, Риби не відчувають своєї провини. Вони вважають, що на шляху до мети всі засоби добрі.

Скорпіон

Скорпіони – найзагадковіші та найнепередбачуваніші серед уродженців зодіакального кола. Вони дуже вимогливі до інших, але бувають жорстокими та невблаганними. Якщо виникне суперечка чи непорозуміння, вони не захочуть слухати пояснень. Уродженці знаку швидко спалюють усі мости і терпляче чекають на можливість помститися.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.