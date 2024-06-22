Что можно посеять в июле и собрать урожай уже в сентябре

Летние грядки уже радуют огородников щедрыми дарами, а время сбора ранних овощей уже не за горами. Картофель, томаты, зелень – все это скоро окажется на столе. Но знаете ли вы, что июль – отличный месяц, чтобы засеять грядки во второй раз и получить еще один щедрый урожай уже в начале осени.

Что же можно посадить в июле рассказывает команда UAportal совместно с prostoway.

Зеленые культуры

Если вы любите шпинат, июль – отличное время для его повторного посева. Среди других популярных зеленых культур, которые высаживают дачники, стоит отметить руколу, кресс-салат, латук и укроп.

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Горох

В июне обычно весь горох уже собран с грядок, однако он настолько вкусный, что стоит посадить его снова. Посеянный в середине июля, горох будет быстро расти, и вы сможете собрать еще один урожай для заморозки на зиму.

Редиска

Хотя весной все вдоволь насладились редиской, летом также можно насладиться этим овощем. Несмотря на сокращение светового дня, есть возможность вырастить еще один урожай редиса.

Дайкон

Так в середине июля можно высадить дайкон. Это замечательный корнеплод, который является разновидностью редьки. Чтобы сохранить урожай до весны, лучше всего высаживать дайкон именно в июле, поскольку так он хранится дольше.

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