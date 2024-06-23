В этом году конкурс "Самая безобразная собака мира" в Калифорнии принес победу восьмилетнему пекинесу с именем Wild Thang, который уже пять раз участвовал в соревнованиях. После многих лет участия, собака наконец-то получила первое место на ярмарке Сонома-Марин в Петалуме.

Wild Thang родился в Лос-Анджелесе, а сейчас живет в Орегоне со своей владелицей Энн Льюис. Победа принесла дуэту 5000 долларов США и возможность выступить на The Today Show на NBC в Нью-Йорке, пишет BBC.

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Названа самая безобразная собака в мире 2024: фото победителя Названа самая безобразная собака в мире 2024: фото победителя

Судья конкурса Фиона Ма отметила, что Wild Thang завоевал сердца многих благодаря своей настойчивости. "Он был фаворитом фанатов, и после пяти лет участия он наконец-то одержал заслуженную победу", – сказала Фиона Ма.

Жизнь Wild Thang не была легкой. В детстве он заразился чумой, что повлекло за собой необратимые повреждения: зубы не выросли, из-за чего язык остался наружу, а правая передняя лапа имеет постоянное движение. Однако, несмотря на эти трудности, собака остается здоровой и счастливой.

Его Инстаграм используется для сбора средств в помощь другим пекинесам, находящимся в зонах боевых действий в Украине. Директор конкурса отметил важность вакцинации домашних животных, которую Wild Thang активно пропагандирует.

Второе место в конкурсе получил 14-летний мопс по имени Рим, прикованный к инвалидной коляске.

Названа самая безобразная собака в мире 2024: фото победителя Названа самая безобразная собака в мире 2024: фото победителя

Его владелица Мишель Грейди была в восторге от результата и отметила, что конкурс позволяет повысить осведомленность о спасении и усыновлении животных.

Третье место заняла 14-летняя собака-спасатель смешанной породы по имени Дейзи Мэй из Лафайета, Калифорния.

Названа самая безобразная собака в мире 2024: фото победителя Названа самая безобразная собака в мире 2024: фото победителя

Конкурс, который проводится уже почти 50 лет, имеет целью повысить осведомленность об уходе за домашними животными и способствовать их усыновлению, особенно имеющим медицинские недостатки.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о псе Бобби из Португалии, который попал в книгу рекордов Гиннеса, как старейшая собака в истории.

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