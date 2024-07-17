Назван топ-5 кроссоверов с низкими затратами на обслуживание
На современном автомобильном рынке как украинском, так и международном, кроссоверы занимают ведущие позиции. Однако стоимость приобретения и последующего обслуживания некоторых брендов остается недосягаемо высокой для многих граждан.
Несмотря на это, на рынке присутствует широкий выбор выгодных и надежных моделей, которые не требуют значительных затрат на содержание. Эксперты издания GO выделили пять таких кроссоверов.
Toyota RAV4
- Стоимость нового авто: $28,675
- Десятилетние затраты на обслуживание: $5,531
Toyota Land Cruiser (модель 2024 года)
- Стоимость нового авто: $55,950
- Десятилетние затраты на обслуживание: $6,782
Honda HR-V
- Стоимость нового авто: $25,100
- Десятилетние затраты на обслуживание: $6,983
Lexus NX
- Стоимость нового авто: $40,615
- Десятилетние затраты на обслуживание: $7,136
Mazda CX-30
- Стоимость нового авто: $30,679
- Десятилетние затраты на обслуживание: $7,249
Напомним, ранее UAportal писал о 6 европейских авто, которые лучше не покупать из-за их ненадежности.
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