Напитки для детей: лучший и самый плохой выбор

Предложить малышам здоровые, но привлекательные напитки для малышей может оказаться не менее сложно, чем уговорить и приучить детей есть питательные продукты. Подавляющее большинство лакомства к сладкому и склонны просить именно такие напитки. Однако содействие и руководство здорового выбора чрезвычайно важно для общего здоровья детей и подростков.

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КОРИСНІ НАПОЇ

ВОДА

Коли дитина каже, що відчуває спрагу, насамперед потрібно запропонувати їй воду. Вода має вирішальне значення для здоров’я та необхідна для багатьох життєво важливих процесів в організмі дитини, включаючи регулювання температури та функціонування клітин та органів. Діти мають більшу потребу у воді, ніж дорослі, бо їх організм швидко росте і має вищий рівень метаболізму.

На відміну від багатьох інших напоїв, вода не містить калорій. Тож випивши її, дитина не відмовлятиметься від їжі. Cпоживання достатньої кількості води пов’язане зі здоровою вагою тіла, зниженням ризику карієсу та покращенням роботи мозку у дітей. А ось зневоднення може негативно вплинути на здоров’я дитини, потенційно знижуючи роботу мозку, спричиняючи запори та втому.

ВОДА З ФРУКТАМИ ТА ТРАВАМИ

Щоб зробити воду привабливішою без додавання зайвого цукру та калорій, додайте до неї свіжі фрукти та трави. Можна спробувати багато поєднань смаків, щоб знайти той, який сподобається дитині.

Серед гарних комбінацій: ананас і м'ята, огірок і кавун, чорниця і малина, полуниця і лимон, апельсин та лайм. Залучіть дитину, дозволивши їй вибрати улюблену смакову пару та допомогти додати інгредієнти до води. Є навіть багаторазові пляшки з вбудованими відсіками для фруктів, які можна брати з собою.

КОКОСОВА ВОДА

Хоча кокосова вода містить калорії та цукор, вона є більш здоровим вибором, ніж, до прикладу, солодка газована вода. Вона містить велику кількість кількох поживних речовин, у тому числі вітамін С, магній та калій, що важливі для дітей.

У цій воді є електроліти (калій, магній, кальцій і натрій), які втрачаються з потом під час фізичних вправ. Це робить її чудовою альтернативою солодким спортивним напоям для активних дітей. Кокосова вода також корисна, коли дитина хвора, особливо якщо їй потрібно відновитися після зневоднення, спричиненого діареєю або блювотою.

Важливо уважно читати етикетку, купуючи кокосову воду, оскільки деякі бренди містять доданий цукор і штучні ароматизатори. Найкращим вибором для дітей є звичайна несолодка кокосова вода.

СМУЗІ

Це чудовий спосіб додати до меню дитини фрукти, овочі та інші здорові продукти. У той час як деякі готові смузі містять цукор, домашні смузі (за умови, що вони багаті поживними інгредієнтами) є гарним вибором для дітей.

Смузі може бути особливо корисним для батьків вибагливих до їжі дітей. Чимало овочів, наприклад, листову та цвітну капусту чи шпинат, можна змішати в солодкому на смак смузі, який сподобається дитині. Так, смузі можна робити з капусти та ананасу, шпинату та чорниці, персика та цвітної капусти, полуниці та буряка. Змішайте інгредієнти з молоком або рослинним молоком, додайте корисні добавки, такі як насіння коноплі, какао-порошок, несолодкий кокос, авокадо або мелене насіння льону.

Не варто купувати смузі в магазинах або ресторанах, оскільки вони можуть містити доданий цукор, і за можливості робіть їх вдома. Оскільки такі коктейлі мають високу калорійність, пропонуйте їх як перекус або разом із невеликою порцією їжі.

МОЛОКО

Звичайне молоко містить багато поживних речовин, необхідних для росту та розвитку. Наприклад, білок, кальцій, фосфор і магній для здоров’я кісток, які особливо потрібні дітям, що ростуть. Молоко може бути збагаченим вітаміном D, одним із найважливіших вітамінва для здоров’я кісток.

Молоко з вищим вмістом жиру може бути кориснішим для дітей молодшого віку, оскільки жир необхідний для правильного розвитку мозку та загального росту організму. Діти мають більшу потребу в жирі, ніж дорослі, через підвищену швидкість метаболізму. Тому не варто обирати знежирені варіанти.

Вживання завеликої кількості молока призводить до насичення, через що діти можуть менше їсти. Щоб цього не сталося, пропонуйте невелику порцію молока під час їди. Зрозуміло, що багато дітей віддають перевагу підсолодженим молочним напоям, наприклад, зі смаком полуниці чи шоколаду. Однак звичайне несолодке молоко є найздоровішим вибором для дітей.

Зверніть уваги, що діти можуть мати непереносимість молока. Серед її ознак — здуття живота, діарея, гази, шкірні висипання та спазми в животі. Якщо ви підозрюєте непереносимість цього продукту, проконсультуйтеся зі своїм педіатром.

РОСЛИННІ АЛЬТЕРНАТИВИ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Для дітей, у яких є непереносимість звичайного молока, альтернативою є рослинні альтернативи молочних продуктів. Це конопляне, кокосове, мигдальне, кеш’ю, рисове та соєве молоко.

Це низькокалорійний напій. Наприклад, в одній склянці мигдального молока всього 40 калорій. Крім того, багато видів рослинного молока містять різноманітні вітаміни та мінерали та часто збагачені кальцієм, вітамінами B12 і D. Найкраще вибирати несолодкі варіанти, оскільки підсолоджене рослинне молоко містить велику кількість доданого цукру та штучних підсолоджувачів.

Рослинне молоко можна пити окремо або використовувати для приготування смузі, супів або додавати до вівсяних пластівців.

ТРАВ'ЯНІ ЧАЇ

Трав’яні чаї — такі як лемонграс, м’ята, ройбуш і ромашка — є гарною заміною солодким напоям, оскільки вони не містять кофеїну та приємні на смак.

Крім того, трав’яні чаї мають поживні властивості та можуть навіть полегшити стан дітей, які хворіють або тривожаться. Наприклад, чаї з ромашки та лемонграсу здавна використовували для заспокоєння. Ромашка також є природним засобом для лікування таких симптомів, як нудота, газоутворення, діарея та нетравлення шлунка, як у дітей, так і у дорослих. Дослідження показують, що ромашка має протизапальні властивості та допомагає зменшити симптоми, пов’язані із запаленням кишечника.

Хоча деякі трав’яні чаї вважаються безпечними для дітей, важливо проконсультуватися з педіатром, перш ніж давати їх дитині. Трав’яні чаї не підходять для немовлят. Також ці напої потрібно давати безпечної температури, щоб дитина не опеклася.

ЯКІ НАПОЇ ВАРТО ОБМЕЖИТИ

Час від часу діти можуть насолоджуватися солодкими напоями, однак їх не слід вживати регулярно. Часте споживання солодких напоїв може спричинити у дітей ожиріння та карієс.

СОЛОДКІ НАПОЇ

Насамперед рекомендується максимально обмежити для дитини спектр напоїв із доданим цукром: солодку газовану воду, спортивні напої, солодке молоко та солодкий чай. Так, 350 мл звичайної *Cola містить 39 грамів цукру, це майже 10 чайних ложок. Водночас Американська кардіологічна асоціація рекомендує дітям віком від 2 до 18 років споживати до 6 чайних ложок (25 грамів) цукру на день.

Підсолоджені напої пов’язані з підвищеним ризиком захворіти на діабет 2 типу та неалкогольну жирову хворобу печінки. Крім того, вживання завеликої кількості солодких напоїв сприяє збільшенню ваги та карієсу у дітей. Багато підсолоджених напоїв містять кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, який пов’язаний зі збільшенням ваги у дітей.

СІК

Надмірне споживання фруктового соку підвищує ризик ожиріння у дітей. Крім того, деякі дослідження показують, що щоденне вживання фруктового соку пов’язані зі збільшенням ваги у дітей молодшого віку.

Професійні асоціації рекомендують обмежити вживання соку до 120–150 мл на день для дітей віком 1–6 років і до 150–200 мл на день для дітей 7–18 років. Немовлятам до одного року слід повністю обмежити вживання соку.

Оскільки фруктовому соку не вистачає ситної клітковини, яка міститься в цілих свіжих фруктах, діти можуть легко випити його забагато. Найкраще пропонувати їм замість соку цілі фрукти.

НАПОЇ З КОФЕЇНОМ

Багато дітей п’ють напої з кофеїном (газована вода, кава та енергетичні напої), які здатні негативно вплинути на здоров’я. Кофеїн може викликати нервове збудження, прискорене серцебиття, високий кров’яний тиск, занепокоєння та порушення сну у дітей. Дитячі організації охорони здоров’я рекомендують обмежити споживання кофеїну до 85–100 мг на день для дітей старше 12 років і повністю уникати його дітям до 12 років. Дітям і підліткам також варто обмежити споживання енергетичних напоїв, що можуть містити понад 100 мг кофеїну на порцію (350 мл).

Тож запропонуйте дитині широкий вибір здорових напоїв, як вода, звичайне та рослинне молоко, смузі чи трав’яні чаї. Та мінімізуйте солодкі висококалорійні варіанти (газована солодка вода, спортивні напої тощо).