На заднем дворе дома семьи из Нового Орлеана обнаружили надгробие времен Римской Империи (фото)

Семья из Нового Орлеана, расчищая заросший сад возле своего дома, наткнулась на мраморную плиту с надписью на латинском языке. Как выяснилось, это надгробие римского моряка в возрасте около 1900 лет.

Об этом сообщает Independent. Антрополог из Тулейнского университета Даниэлла Санторо, которую пригласили для осмотра находки, рассказала, что латинская надпись сразу вызвала подозрение в ее древнем происхождении. Она обратилась к коллеге, археологу Сюзанну Луснии, которая подтвердила: плита принадлежит римскому моряку по имени Секст Конгениус Вер.

На заднем дворе дома семьи из Нового Орлеана обнаружили надгробие времен Римской Империи. Источник: Susann Lusnia На заднем дворе дома семьи из Нового Орлеана обнаружили надгробие времен Римской Империи. Источник: Susann Lusnia

"Когда я впервые увидела фото, у меня пробежали мурашки по коже – я была ошеломлена", – призналась Лусния.

Дальнейшее исследование показало, что когда-то это надгробие хранилось в одном из итальянских музеев, но было потеряно несколько десятилетий назад.

По данным ученых, моряк скончался в 42 года после более чем 20 лет службы в императорском флоте на судне, названном в честь бога Асклепия. На плите он назван "совершенно достойным", а заказчиками указаны двое "наследников" — вероятно, сослуживцы, ведь римским военным не разрешалось иметь семьи.

Первоначально надгробие стояло на кладбище на северо-западе Италии среди более двадцати захоронений военных. Впоследствии его внесли в каталог латинских надписей, где уже тогда отмечалось, что местонахождение плиты неизвестно.

После этого плита появилась в Национальном археологическом музее Чивитавеккьи, но во время Второй мировой войны музей был почти полностью уничтожен бомбардировками. С тех пор надгробие считалось пропавшим.

Когда его обнаружили в Новом Орлеане, музейные работники подтвердили подлинность артефакта: размеры полностью совпали с описанием в старых каталогах.

В настоящее время продолжаются переговоры с итальянскими властями о возвращении плиты на родину. Хозяйка дома рассказала, что артефакт достался ее семье от дедушки и бабушки, у которых были итальянские корни и служили в Италии во время Второй мировой войны.

