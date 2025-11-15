На юге Ирана обнаружили наскальное изображение сасанидского царя: чем уникально (фото)

На юге Ирана археологи обнаружили наскальный рельеф, вероятно изображающий правителя Сасанидской империи. Рисунок выполнен с высокой точностью на скалах вблизи древнего Истахра на равнине Марвдашт.

Находка, расположенная недалеко от руин Персеполя, позволяет лучше понять королевскую символику и художественные традиции одной из влиятельнейших династий Ирана, пишет Arkeonews.

Археолог Аболхассан Атабаки объяснил, что рельеф показывает царя в традиционной короне, окруженной небесными мотивами – луной, звездой и зубчатой диадемой, символизирующих в искусстве Сасанидов божественную власть.

По словам исследователя, стиль короны и тонкая гравировка иглой напоминают оформление сасанидских монет и металлических изделий (224–651 гг. н. э.), что "свидетельствует о тесной связи нового рельефа с устоявшимися художественными традициями империи".

Историк Наджме Эбрахими отметила культурную ценность находки, сравнив ее с ранними примерами королевской портретной живописи. Она подчеркнула, что почти 90% известных сасанидских скальных рельефов расположены на равнине Марвдашт, что подтверждает значение этого региона как центра королевской репрезентации.

Город Истахр, когда королевская резиденция, был важным политическим и религиозным центром, сочетая наследие Персеполя и новую династию Сасанидов. Здесь размещались храмы, дворцы и фортификационные сооружения, демонстрировавшие преданность династии зороастризма.

Эксперты считают, что рельеф относится к позднему сасанидскому периоду, вероятно времен правления Хосрова II (590–628 гг. н. э.) или несколько позже. Археологи планируют применить 3D-сканирование и стилистический анализ, чтобы определить точный возраст рельефа и изображаемого им правителя. Предварительно считают, что это может быть региональный правитель, стремившийся подражать имперской иконографии.

Несмотря на век эрозии, равнина Марвдашт продолжает открывать тайны прошлого. Исследователи надеются, что сохранение памятников укрепит международное признание Сасанидской империи и ее культурного наследия, которое остается важной частью национальной идентичности Ирана.

