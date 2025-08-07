На территории Германии нашли останки плезиозавра в возрасте 183 миллиона лет

В Германии палеонтологи обнаружили новый вид древней морской рептилии — плезиозавра, жившего около 183 миллионов лет назад. Находку удалось идентифицировать при исследовании окаменевшего скелета, найденного в залежах сланца Посидония — геологического слоя, известного исключительной сохранностью окаменелостей юрского периода.

Об этом пишет Interesting Engineering. Новый вид получил название Plesionectes longicollum, что в переводе означает "долгошей почти пловец". Открытие совершили ученые из Музея естествознания в Билефельде, которые провели анатомический анализ останков. По словам исследователей, это открытие существенно дополняет представление о морской жизни в начале тоарского яруса юрского периода – времени, когда происходили значительные экологические трансформации.

Особого внимания заслуживает то, что окаменелость сохранилась почти полностью и принадлежит молодой, еще половозрелой особи. Она содержит редкие остатки мягких тканей, что чрезвычайно редко в ископаемом материале. Находка была сделана еще в 1978 году в карьере близ Хольцмадена, на юго-западе Германии, но оставалась неисследованной десятилетиями, пока ее не признали отдельным видом.

По словам Свена Сакса, ведущего автора исследования, предыдущие попытки изучения не позволили полностью понять анатомические особенности этого экземпляра. Однако теперь установлено, что вновь открытый плезиозавр значительно отличается от других представителей своей группы. Его строение позволяет глубже понять разнообразие этих морских хищников, обитавших в водах Земли на протяжении более 100 миллионов лет — от юрского до меловых периодов.

Ученые также подчеркивают уникальность периода, в котором жил Plesionectes longicollum. В то время в океанах произошло так называемое аноксическое явление — массовое падение уровня кислорода, повлекшее застой и токсичность глубинных вод, а также приведшее к вымиранию многочисленных морских организмов. Однако именно эти условия способствовали исключительному сохранению остатков в породах сланца Посидония.

По словам доктора Даниэля Мадзии из Польской академии наук, открытие этого плезиозавра добавляет еще один важный элемент мозаики эволюции морских экосистем в критические моменты геологической истории.

Сегодня скелет Plesionectes longicollum является частью постоянной экспозиции Государственного музея природы в Штутгарте, где официально зарегистрирован как образец SMNS 51945.

