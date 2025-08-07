На території Німеччини знайшли останки плезіозавра віком 183 мільйони років

У Німеччині палеонтологи виявили новий вид давньої морської рептилії — плезіозавра, що жив близько 183 мільйонів років тому. Знахідку вдалося ідентифікувати під час дослідження скам’янілого скелета, знайденого в покладах сланцю Посидонія — геологічного шару, відомого винятковою збереженістю скам’янілостей юрського періоду.

Про це пише Interesting Engineering. Новий вид отримав назву Plesionectes longicollum, що в перекладі означає "довгошиїй майже плавець". Відкриття зробили науковці з Музею природознавства в Білефельді, які провели анатомічний аналіз решток. За словами дослідників, це відкриття суттєво доповнює уявлення про морське життя на початку тоарського ярусу юрського періоду — часу, коли відбувалися значні екологічні трансформації.

Особливої уваги заслуговує те, що скам’янілість збереглася майже повністю і належить молодій, ще статевонезрілій особині. Вона містить рідкісні залишки м’яких тканин, що є надзвичайною рідкістю у викопному матеріалі. Знахідка була зроблена ще у 1978 році в кар’єрі поблизу Хольцмадена, на південному заході Німеччини, але залишалася недослідженою десятиліттями, поки її не визнали окремим видом.

За словами Свена Сакса, провідного автора дослідження, попередні спроби вивчення не дозволили повністю зрозуміти анатомічні особливості цього екземпляра. Однак тепер встановлено, що нововідкритий плезіозавр значно відрізняється від інших представників своєї групи. Його будова дає змогу глибше зрозуміти різноманітність цих морських хижаків, які мешкали у водах Землі протягом понад 100 мільйонів років — від юрського до крейдяного періодів.

Науковці також підкреслюють унікальність періоду, в якому жив Plesionectes longicollum. У той час в океанах відбулося так зване аноксичне явище — масове падіння рівня кисню, яке спричинило застій і токсичність глибинних вод, а також призвело до вимирання численних морських організмів. Проте саме ці умови сприяли винятковому збереженню решток у породах сланцю Посидонія.

За словами доктора Даніеля Мадзії з Польської академії наук, відкриття цього плезіозавра додає ще один важливий елемент до мозаїки еволюції морських екосистем у критичні моменти геологічної історії.

Сьогодні скелет Plesionectes longicollum є частиною постійної експозиції Державного музею природи в Штутгарті, де він офіційно зареєстрований як зразок SMNS 51945.

