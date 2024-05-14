На реальных событиях: какие фильмы с высоким рейтингом посмотреть вечером

Весна – это прекрасное время года, чтобы насладиться свежим воздухом и провести время с близкими. Однако, если вы хотите уединения, предлагаем вам отличный вариант – просмотр высокорейтингового фильма, который непременно поразит вас.

На сайте kino.24tv.ua поделились тремя увлекательными лентами, основанными на реальных событиях. Эти три фильма не только увлекут вас сюжетом, но и заставят задуматься над важными темами.

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1. "Аполло-13" (1995)

Рейтинг IMDb: 7.7

Этот фильм рассказывает о неудачной миссии "Аполлона-13" на Луну, которая стала одним из самых драматических моментов в истории освоения космоса. В 1970 году "Аполлон-13" должен был стать третьим космическим кораблем, который доставит астронавтов на поверхность Луны. Однако во время полета произошла серьезная авария, которая не только помешала высадке на Луну, но и поставила под угрозу экипаж.

2. "В центре внимания" (2015)

Рейтинг IMDb: 8.1

В 2001 Марти Барон становится новым редактором газеты The Boston Globe. Начав работу, он знакомится с Уолтером Робинсоном, возглавляющим команду журналистов, проводящих глубокие расследования. Их материалы требуют иногда целого года для подготовки.

Случайно натолкнувшись на статью о том, что архиепископ Бостона не принял никаких мер, узнав о педофилии одного из священников, Марти Барон поручает группе журналистов Spotlight расследовать это дело. Сначала считая это единичным случаем, они впоследствии раскрывают ужасную правду о системном сокрытии сексуального насилия над детьми в Бостонской епархии.

3. "Игра на понижение" (2015)

Рейтинг IMDb: 7.8

Фильм переносит нас в 2005 год, в США, в преддверии взрыва ипотечного кризиса. Лента переплетает несколько сюжетных линий.

Майкл Барри, финансовый гений, бывший врач, а ныне руководитель инвестиционного фонда, понимает, что рынок ипотечных кредитов США вот-вот лопнет, как мыльный пузырь. Он страхует почти миллиард долларов своих клиентов от дефолта по долгам.

Его независимость в компании позволяет ему выступить против банков, которые с радостью принимают его предложение, считая его руководителем безумным. Они не верят в его предчувствие. Однако несколько финансистов, проанализировав стратегию Майкла Барри, решают, что могут неплохо заработать на грядущем кризисе.

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