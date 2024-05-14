На реальних подіях: які фільми з високим рейтингом подивитись ввечері

Весна – це чудова пора року, щоб насолодитися свіжим повітрям та провести час з близькими. Проте, якщо ви прагнете усамітнення, пропонуємо вам чудовий варіант – перегляд високорейтингового фільму, який неодмінно вас вразить.

На сайті kino.24tv.ua поділились трьома захоплюючими стрічками, заснованими на реальних подіях. Ці три фільми не лише захоплять вас сюжетом, але й змусять задуматися над важливими темами.

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1. "Аполло-13" (1995)

Рейтинг IMDb: 7.7

Цей фільм розповідає про невдалу місію "Аполлона-13" на Місяць, яка стала одним із найдраматичніших моментів в історії освоєння космосу. У 1970 році "Аполлон-13" мав стати третім космічним кораблем, який доправить астронавтів на поверхню Місяця. Проте, під час польоту сталася серйозна аварія, яка не лише завадила висадці на Місяць, але й поставила під загрозу життя екіпажу.

2. "У центрі уваги" (2015)

Рейтинг IMDb: 8.1

У 2001 році Марті Барон стає новим редактором газети The Boston Globe. Розпочавши роботу, він знайомиться з Уолтером Робінсоном, який очолює команду журналістів, що проводять глибокі розслідування. Їхні матеріали потребують іноді цілого року на підготовку.

Випадково натрапивши на статтю про те, що архієпископ Бостона не вжив жодних заходів, дізнавшись про педофілію одного зі священників, Марті Барон доручає групі журналістів Spotlight розслідувати цю справу. Спочатку вважаючи це одиничним випадком, вони згодом розкривають жахливу правду про системне приховування сексуального насильства над дітьми в Бостонській єпархії.

3. "Гра на пониження" (2015)

Рейтинг IMDb: 7.8

Фільм переносить нас у 2005 рік, у США, напередодні вибуху іпотечної кризи. Стрічка переплітає декілька сюжетних ліній.

Майкл Баррі, фінансовий геній, колишній лікар, а нині керівник інвестиційного фонду, розуміє, що ринок іпотечних кредитів США ось-ось лусне, як мильна бульбашка. Він страхує майже мільярд доларів своїх клієнтів від дефолту за боргами.

Його незалежність у компанії дозволяє йому виступити проти банків, які з радістю приймають його пропозицію, вважаючи його керівника божевільним. Вони не вірять у його передчуття. Проте, декілька фінансистів, проаналізувавши стратегію Майкла Баррі, вирішують, що можуть непогано заробити на майбутній кризі.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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