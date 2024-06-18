На Марсе обнаружили загадочное подземелье, в котором могла сохраниться внеземная жизнь

Ученые обнаружили на поверхности Марса таинственное отверстие, похожее на "трубопровод", который может быть местом сохранения древней внеземной жизни.

По информации, опубликованной изданием Daily Mail, вход в это подземелье находится на краю вулкана в регионе Тарсис и представляет собой похожее на кратер отверстие диаметром примерно 46 метров. Ученые считают, что оно может служить достаточно хорошим местом для жизни, поскольку обеспечивает защиту от радиации и экстремальных условий Красной планеты.

Исследователи еще не определили точную глубину обнаруженного подземного пространства, но существует версия, что это может быть лавовая труба, которая сформировалась в результате вулканического извержения.

Читайте также: За пределами Млечного Пути впервые обнаружены массивные магнитные звезды

"Мы видели на Марсе не одну такую яму. Они очень интересны для исследований, потому что именно там астронавты могут обезопасить себя от радиации", – отметил Брэндон Джонсон из Университета Пердью, эксперт в сфере исследования кратеров на различных объектах Солнечной системы.

Стоит напомнить, что примерно год назад человечество получило загадочный "вызов с небес": шифр, который нуждался в разгадке. Автором этого послания стала Даниэла де Паулис, художница-резидент института SETI, которая имела целью создать имитацию сигнала с другой планеты. И хотя послание было земного происхождения, оно действительно было послано из-за пределов нашей планеты.

Напомним, ранее UAportal писал о 5 невероятных фактах о Марсе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!