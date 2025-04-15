На Мадагаскаре нашли останки уникальной доисторической лягушки-хищника

Жизнь на Земле в эпоху динозавров отнюдь не напоминала современный мир. Существа, которые тогда жили на планете, часто выглядели так, будто вышли из самых страшных кошмаров — и это касается не только гигантских мясоедов типа Тиранозавра Рекса. Даже, казалось бы, безвредные ныне животные имели поразительно жутких предков.

Одним из таких был Beelzebufo ampinga, или как ее еще называют – "лягушка из ада". Этот древнейший амфибий жил миллионы лет назад на территории, которая впоследствии станет островом Мадагаскар. О нем рассказывает эволюционный биолог Скотт Треверс в статье Forbes.

Если современные лягушки искусно ловят насекомых с помощью липкого языка, то Beelzebufo сделал ставку на силу челюстей. Его голова достигала более 15 см в ширину, а сила укуса могла достигать 2200 ньютонов — примерно как у волка или даже тигрицы. Этот хищник весил до 4,5 кг и был размером с мяч для регби.

Окаменелости Beelzebufo, найденные на северо-западе Мадагаскара, датируются периодом 70–66 миллионов лет назад. Они свидетельствуют о существе с широким, плоским черепом, покрытым костными выступами, а также многочисленными острыми зубами. Вид у него был скорее хищный, чем лягушачий.

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Как отмечает Треверс, эта амфибия не просто питалась насекомыми. Она караулила в засаде и нападала на добычу, которая была лишь немного меньше ее самой. Скорее всего, ее жертвами становились детеныши динозавров, живших в то же время.

Хотя Beelzebufo ampinga уже давно исчез с лица Земли, его родственники дожили до наших дней. В Южной Америке до сих пор живут лягушки рода Ceratophrys, известные как "лягушки Pac-Man" — из-за своих огромных рот и прожорливости. Они значительно меньше своего древнего предка, однако унаследовали от него безудержный аппетит и агрессивное поведение.

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