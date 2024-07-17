На Луне нашли пещеру, где когда-нибудь могут поселиться астронавты (фото)

Итальянские ученые обнаружили на Луне пещеру, которая может являться идеальным местом для создания базы на спутнике Земли. Глубина пещеры, найденной с помощью радара, составляет по меньшей мере 100 метров, и исследователи считают, что она является лишь одной из многих подобных пещер, скрывающихся в "неизученном подземном мире" Луны.

Ученые предполагают, что пещера возникла миллионы или миллиарды лет назад в результате течения раскаленной лавы. Открытие пещеры стало возможно благодаря радарам, установленным на аппарате Lunar Reconnaissance Orbiter, который НАСА запустило на лунную орбиту в 2010 году, пишет Nature Briefing.

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"Это ошеломляюще. Когда делаешь такие открытия, то смотришь на снимки и понимаешь, что ты первый человек в истории человечества, который это видит", — говорит один из авторов исследования Леонард Каррер.

Пещера на Луне. Источник: NASA Пещера на Луне. Источник: NASA

Ученые считают, что лунные пещеры могут быть не только тайником для будущих астронавтов, но и кладезем информации об истории Луны и всей Солнечной системы.

"Порода внутри пещер меньше повреждена, а значит, может дать больше сведений, что происходило на Луне много миллиардов лет назад", – объясняет Каррер.

Пещера на Луне. Источник: x.com/NatureAstronomy Пещера на Луне. Источник: x.com/NatureAstronomy

Выявление лунной пещеры может стать значительным шагом на пути к колонизации Луны и других планет. "Это открывает новые возможности для исследования космоса", – прокомментировала первая британская женщина-астронавт Хелен Шармен.

Напомним, в США рабочие обнаружили таинственную "капсулу времени" под 100-летним деревом.

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