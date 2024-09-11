На какие заболевания указывают проблемы с ногтями

Неприятности с ногтями могут указывать на некоторые дефициты в организме.

Например:

▪️ Линии Мюрке

Что это? Беловатые полоски поперек ногтевой пластины.

О чем могут свидетельствовать? Хронический гепатит, цирроз, печеночная недостаточность

▪️ Койлонихия

Что это? Вогнутые ногти

О чем может свидетельствовать? Дефицит железа

▪️ Онихорексис

Что это? Расщепление ногтевой пластины по длине

О чем может свидетельствовать? Дефицит цинка и железа

▪️ Ногти Терри

Что это? Бледные матовые ногти

О чем могут свидетельствовать? У молодых людей могут указывать на недостаток питания

▪️ Часовые стеклышки

Что это? Выпуклые ногти, влияющие на форму пальцев

О чем могут свидетельствовать? Хронический железодефицит или наличие хронических заболеваний