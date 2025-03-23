На дне океана вблизи Антарктиды обнаружили глубоководный паук: чем уникален

Исследователи из Института океанологии имени Шмидта запечатлели на видео редкое явление — огромного морского паука размером с обеденную тарелку на глубине около 2 километров. Находку обнаружили вблизи Южных Сандвичевых островов, в ледяных водах недалеко от Антарктиды.

Морские пауки, известные также как пикногониды, лишь отдаленно родственны обычным наземным паукам. В полярных регионах они могут достигать впечатляющих размеров – более 50 см в размахе лап. Это объясняется феноменом глубоководного гигантизма, когда организмы на больших глубинах существенно превышают размеры своих мелководных родственников. Об этом пишет The Independent.

Этот феномен наблюдается у многих глубоководных существ, включая колоссального кальмара, большую красную медузу, глубоководного ската и осьминога-каплю. Ученые связывают такой гигантизм с несколькими факторами. Во-первых, низкие температуры на большой глубине способствуют медленному метаболизму. Во-вторых, повышенная плавучесть в воде позволяет организмам преодолевать гравитацию и развивать большие размеры, не разрушаясь под собственным весом.

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На сегодняшний день ученые идентифицировали около 1500 видов морских пауков, объединенных в отряд "Pantapoda" (переводимый как "все ноги"). Эти создания имеют уникальные особенности: они дышат через экзоскелет, не имеют ядовитых желез и питаются мягкотелыми организмами, высасывая их содержимое через специальную трубчатую структуру – хоботок.

Размеры морских пауков поражают своим разнообразием – от микроскопических особей до гигантов размером с человеческое лицо. Однако исследование этих и других глубоководных существ остается сложной задачей из-за труднодоступности их среды даже для современной подводной техники.

Напомним, ученые запечатлели существо, живущее на Земле еще со времен динозавров.

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