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На что обратить внимание при выборе помидоров: хозяйке дали полезные советы

Цихоцкая Мария

На что обратить внимание при выборе помидоров: хозяйке дали полезные советы
Чтобы выбрать вкусные помидоры, нужно обращать внимание на некоторые признаки

Помидоры – это не только полезные и вкусные овощи, но и основа многих блюд. Из них готовят салаты, соусы, супы, рагу, а также употребляют свежими. Однако, не все помидоры одинаковы: иногда встречаются невкусные, водянистые или испорченные плоды. Как же выбрать лучшие помидоры, чтобы насладиться их настоящим вкусом? Об этом пишет Телеграф.

Оценивайте твердость:

  • Упругий: Нажмите слегка на помидор. Он должен быть упругим, но не жестким. Если плод слишком мягкий, он может быть перезрелым.
  • Не зеленый: Слишком жесткий томат, похожий на яблоко, еще не созрел.

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Обратите внимание на место плодоношения:

  • Без контраста: Место, где был прикреплен хвостик, должно быть того же цвета, что и остальные кожуры.
  • Резкий контраст Если место плодоношения значительно отличается по цвету, то, вероятно, помидор созревал после сбора.

Осмотрите внешний вид:

  • Идеальная кожура: Кожа должна быть гладкой, блестящей, без морщин, трещин и пятен.
  • Неприглядные признаки: Пятна, трещины, морщины и другие дефекты на кожуре свидетельствуют о низком качестве плода.

Проверьте на запах:

  • Ароматный: Попросите продавца разрезать помидор. Зрелый плод обладает приятным, насыщенным томатным ароматом.
  • Неприятный запах: Кислый, гнилостный или неприятный запах свидетельствует об испорченности плода.

Сравните вес:

  • Тяжелый: Зрелые томаты достаточно тяжелые. Сравните вес нескольких плодов, чтобы выбрать самые плотные.

Доверяйте своим ощущениям:

  • Интуиция: Не бойтесь прислушиваться к своим инстинктам. Если помидор вам не нравится визуально или запах, лучше его не покупать.

Напомним, мы уже писали, какие сорта помидоров выбрать для открытого грунта.

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