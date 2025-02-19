На 40% твердее природных минералов: в Китае создали уникальный супералмаз

Китайские ученые из двух университетов создали в лабораторных условиях сверхтвердый "супералмаз", значительно превосходящий по прочности природные алмазы. Главной особенностью нового материала является его гексагональная кристаллическая структура, в то время как большинство природных и синтетических алмазов имеют кубическую форму. Ранее подобные сверхтвердые алмазы находили только в ударных кратерах, что делало их крайне редкими.

Как сообщает Interesting Engineering, это открытие может найти применение в разных ключевых отраслях. Разработкой "супералмаза" занимались исследователи из Цзилиньского университета под руководством Лю Бинбина и Яо Мингуана, а также Чжу Шенцай из Университета Сунь Ятсена в Шэньчжэне. Они обнаружили, что графит может переходить в так называемую постграфитовую фазу. В процессе сжатия и нагревания под чрезвычайно высоким давлением эта фаза трансформируется в гексагональный алмаз.

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Впервые подобный материал, лонсдейлит, был найден в 1967 году в метеорите Каньон Дьябло в Аризоне. Воспроизвести его искусственно долгое время не удавалось, однако китайские ученые смогли разработать метод синтеза почти чистых и хорошо кристаллизованных гексагональных алмазов из графита.

По их словам, созданный материал отличается высоким качеством и уникальными физическими свойствами. Он на 40% твердее природных алмазов и имеет лучшую термическую стабильность, чем наноалмазы. Благодаря этим характеристикам гексагональный алмаз обладает большим потенциалом для промышленного использования. Ученые также подчеркнули, что их результаты помогают лучше понять процесс превращения графита в алмаз при экстремальных условиях.

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