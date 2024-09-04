Мужчины могут исчезнуть: что происходит с Y-хромосомой и что об этом говорит наука

Y-хромосома отвечает за определение пола у людей и других млекопитающих. Однако исследования показывают, что эта хромосома постепенно дегенерирует и может исчезнуть через несколько миллионов лет.

Это может привести к исчезновению человечества, или у людей появится новый ген, отвечающий за пол, сообщает ScienceAlert.

Единственной хорошей новостью является то, что две группы грызунов на Земле уже потеряли свою Y-хромосому и продолжают существовать. Недавнее научное исследование выявило, что первыми это пережили мещастые крысы, у которых развился новый ген, определяющий пол.

У женщин есть две X-хромосомы, тогда как у мужчин одна Х и небольшая Y-хромосома. Х-хромосома содержит около 900 генов, выполняющих различные функции, не связанные с полом. В то же время, Y-хромосома имеет значительно меньшее количество генов (примерно 55) и много некодирующих ДНК, часто названных "мусорной", что является просто повторяющейся последовательностью без какой-либо функциональной роли.

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Тем не менее, Y-хромосома содержит ключевой ген, определяющий мужской пол на ранних стадиях развития эмбриона.

На 12 неделе после зачатия этот ген активирует другие гены, отвечающие за развитие яичек. Затем эмбриональные яички начинают вырабатывать мужские гормоны, такие как тестостерон и их производные. Именно этот процесс определяет, родится ли мальчик.

В 1990 году был идентифицирован основной половой ген, названный SRY, инициирующий генетический путь через ген SOX9, являющийся главным в определении мужского пола у всех позвоночных.

Известно, что у большинства млекопитающих, включая людей, Х-хромосома имеет больше генов, чем Y-хромосома, что приводит к неравенству в дозировке генов между самцами и самками.

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Но как возникла столь необычная система? Ученые считают, что исследование австралийских утконосов, имеющих совсем другие половые хромосомы, может пролить свет на этот вопрос. У утконоса пара XY – это обычная хромосома с равным количеством генов.

Это свидетельствует о том, что у млекопитающих X и Y хромосомы когда-то были обычным паром. Это также означает, что Y-хромосома потеряла 900-55 активных генов за 166 миллионов лет – время, за которое люди и утконосы эволюционировали отдельно. Таким образом, Y-хромосома утрачивала примерно 5 генов на миллион лет. Если этот процесс будет продолжаться, Y-хромосома может потерять свои последние 55 генов за следующие 11 миллионов лет.

С эволюционной точки зрения исчезновение Y-хромосомы выглядит неизбежным. Однако для размножения человечеству все еще необходимы мужчины и их сперма. Значит ли это, что исчезновение Y-хромосомы приведет к вымиранию человечества?

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Новое исследование показало, что возможна альтернатива – у людей может развиться новый ген, определяющий пол. Но эволюция нового полового гена несет определенные опасности. Например, если в разных регионах мира возникнут разные системы определения пола, это может привести к тому, что на планете появятся несколько разных видов людей.

Таким образом, через 11 миллионов лет человечество может либо исчезнуть, либо на Земле будет существовать несколько разных видов людей с разными системами определения пола.

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