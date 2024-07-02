Можно смело покупать: эксперты назвали самые надежные новые авто

Недавнее исследование качества новых автомобилей, проведенное консалтинговой компанией J.D. Power, определило лучшие и худшие модели. Power, определило лучшие и худшие модели. Эксперты оценивали машины, используемые в течение трех месяцев.

Рейтинг автомобилей базировался на количестве жалоб от владельцев, рассчитанном на 100 автомобилей определенного бренда и модели. Абсолютным лидером по качеству среди автомобилей стал Lexus LC. Об этом пишет ampercar.

Нынешние показатели показывают, что производители автомобилей массового сегмента достигли лучших результатов с 181 неисправностью, по сравнению с премиальным сегментом, где зафиксировано 232 неисправности. Это объясняется наличием большего количества сложных систем в дорогих авто. Однако общее качество машин премиум-класса улучшилось. Например, владельцы значительно реже жалуются на системы распознавания голоса.

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Электрокары показали худшие результаты качества – 266 неисправностей на 100 машин. Важно отметить, что электромобили рассматривались отдельно от общего рейтинга.

Среди тройки самых качественных массовых автомобилей оказались Ram (149), Chevrolet (160) и Hyundai (162). В премиальном сегменте отличились Porsche (172), Lexus (174) и Genesis (184).

Среди электромобилей худшие результаты имели бренды Rivian и Tesla (по 266 неисправностей), а худший показатель продемонстрировал Polestar – 316.

Среди других производителей худшим по качеству новых машин был признан Dodge – 301 неисправность на 100 автомобилей.

В рейтинге моделей авто лучшие результаты показали GM, Hyundai и Toyota, от четырех до шести моделей каждого производителя признаны победителями в своих классах. Абсолютным лидером по качеству среди автомобилей стал Lexus LC (106).

Напомним, ранее UAportal назвал топ-5 лучших авто для семьи. Они отличаются своей экономичностью и надежностью.

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