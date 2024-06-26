Можно ли водителю выполнить разворот в такой ситуации: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. В частности, речь идет об игнорировании запрета на разворот.

Разрешено ли водителю выполнить разворот в такой ситуации? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В задаче приведен знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Движение транспортных средств по этой дороге разрешается только в направлении, показанном стрелкой.

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Сам по себе этот знак не запрещает выполнение разворота. Разворот – это не движение, а маневр. Кроме того, он будет осуществляться не на дороге с односторонним движением, а на перекрестке.

Именно поэтому выполнение разворота в этой ситуации не будет нарушением ПДД.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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