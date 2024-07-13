Можно ли водителю остановиться в таком месте на дороге: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. В частности, речь идет об игнорировании правил по остановке.

Разрешен ли водитель красного авто остановиться в изображенном месте, чтобы подобрать пассажира? Об этом рассказали pdr2024tests.

Красный автомобиль намерен остановиться для посадки пассажира. На этом участке есть знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных" и соответствующую дорожную разметку.

Согласно пункту 17.1 ПДД, на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств запрещается движение и остановка других транспортных средств. Исключение составляют такси и велосипеды.

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Однако эта полоса разделена прерывистой линией. В таких случаях следует обратить внимание на пункт 17.2 ПДД – водитель, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, которая отделена прерывистой линией, может выполнять поворот с этой полосы.

В таких местах также разрешается заезжать на нее при выезде на дорогу и для посадки или высадки пассажиров. Итак, водитель имеет право остановиться, чтобы подобрать пассажира.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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