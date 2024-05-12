Можно ли давать кукурузные палочки детям и к чему может привести их регулярное употребление.

Кукурузные палочки – любимое лакомство многих детей и взрослых. Ими приятно хрустить во время просмотра фильма, в дороге или просто за чашкой чая. Но знаете ли вы, как на самом деле производят это лакомство? Об этом пишет ТСН.

Из чего делают кукурузные палочки?

Основой для изготовления кукурузных палочек служит кукурузная мука или крахмал. Качественные кукурузные кочаны тщательно промывают, просушивают, а затем измельчают до порошкообразного состояния. К этой основе добавляют другие ингредиенты: сахар, соль, экстракт ванили или какао, ароматизаторы, красители и консерванты. Иногда палочки могут содержать специи (чеснок, паприку), молоко (для мягкости и сливочного вкуса), яичный порошок (для сытности и обогащения белком), а также витамины и минералы.

Как делают кукурузные палочки?

Кукурузную муку или крахмал просеивают, чтобы удалить комочки, а остальные ингредиенты взвешивают и смешивают в соответствующих пропорциях. Посредством специального оборудования ингредиенты смешиваются с водой до образования однородного теста. Тесто пропускают через экструдер, где оно продавливается через специальные формы, придавая палочкам нужную форму. Сформированные палочки сушат в специальных сушилках, затем обжаривают в кукурузном масле до золотистого цвета. Готовые палочки охлаждают, добавляют ароматизаторы и другие ингредиенты (по рецептуре), затем фасуют в пакеты.

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История кукурузных палочек

Этот продукт в первый раз появился в США в 1890-х годах. Двое братьев Келлог, владельцы санатория "Батл-Крик", пытались создать блюдо из муки маиса. Их эксперименты привели к получению легких хлопьев, впоследствии обжаренных и ставших прототипом современных кукурузных палочек.

На территории Украины кукурузные палочки начали производить в 1963 году по технологии, разработанной В. Я. Крикуновым.

Можно ли давать детям кукурузные палочки?

Кукурузные палочки не рекомендуется давать детям до 3 лет, их жесткая структура может привести к травмированию желудочно-кишечного тракта. Также этот продукт часто содержит много сахара, вредных добавок, а также плохо усваивается детским желудком. Детям старше 3 лет кукурузные палочки можно давать в умеренных количествах, но лучше выбирать продукты с минимальным содержанием сахара и вредных добавок.

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