Можно даже нырять: как сделать водостойкий макияж, который выдержит плавание

Современные косметические продукты позволяют создать макияж, не поддающийся воздействию влаги, жары и других факторов. Однако чтобы получить действительно устойчивый результат, важно не только подобрать качественные средства, но и правильно их нанести. Об этом пишет Oboz.

Визажисты делятся секретами, которые помогут вашему макияжу выдержать любые испытания:

Праймер – основа устойчивости:

Не пренебрегайте праймером. Он не только готовит кожу к нанесению косметики, но и создает основу, помогающую макияжу держаться дольше. Для водостойкого эффекта выбирайте праймеры на силиконовой основе. Они создают барьер между кожей и пигментами, не размываемый водой.

Водостойкие формулы – ваше спасение:

В жаркую погоду, когда кожа активно выделяет пот или во влажной среде, делайте ставку на водостойкие продукты: тушь, подводку, тональный крем. Они не растечутся, не размажутся и сохранят ваш макияж безупречным в течение дня.

Правильная техника нанесения:

Чтобы увеличить стойкость макияжа, наносите косметические продукты слоями. Начните с легкого тонального основания или тонированного увлажняющего крема, а затем зафиксируйте его пудрой. Такой многослойный подход создаст защитный барьер для вашего макияжа.

Матовые помады – стойкий цвет губ:

Сохранить цвет губ в течение дня – сложная задача, ведь они постоянно контактируют с едой, напитками и другими предметами. Наиболее стойким вариантом являются жидкие матовые помады. Интенсивный цвет таких помад не тускнеет и не растекается даже под воздействием воды. Не забудьте увлажнить губы перед нанесением матовой помады, она может немного подсушивать кожу.

Как правильно снимать макияж: одно простое правило

Промокальная бумага – ваша спаситель:

Для коррекции макияжа в течение дня используйте специальную промокальную бумагу. Он деликатно впитывает излишки кожного жира и влаги, не размывая косметику. Всегда держите упаковку промокальной бумаги под рукой, чтобы быть готовой к любым ситуациям.

Спрей для фиксации – финальный штрих:

Закрепите свой макияж специальным спреем-фиксатором. Распылите его на все лицо с расстояния 20-30 см и дайте ему полностью высохнуть. Этот финальный штрих обеспечит дополнительную защиту вашего макияжа от внешних воздействий.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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