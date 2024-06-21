Можна навіть пірнати: як зробити водостійкий макіяж, який витримає плавання

Сучасні косметичні продукти дають змогу створити макіяж, який не піддається впливу вологи, спеки та інших факторів. Проте, щоб отримати дійсно стійкий результат, важливо не лише підібрати якісні засоби, але й правильно їх нанести. Про це пише Oboz.

Візажисти діляться секретами, які допоможуть вашому макіяжу витримати будь-які випробування:

Праймер - основа стійкості:

Не нехтуйте праймером. Він не лише готує шкіру до нанесення косметики, але й створює базу, що допомагає макіяжу триматися довше. Для водостійкого ефекту обирайте праймери на силіконовій основі. Вони створюють бар'єр між шкірою та пігментами, який не розмивається водою.

Водостійкі формули - ваше спасіння:

У спекотну погоду, коли шкіра активно виділяє піт, або у вологому середовищі, робіть ставку на водостійкі продукти: туш, підводку, тональний крем. Вони не розтечуться, не розмажуться і збережуть ваш макіяж бездоганним протягом дня.

Правильна техніка нанесення:

Щоб збільшити стійкість макіяжу, наносьте косметичні продукти шарами. Почніть з легкої тональної основи або тонованого зволожуючого крему, а потім зафіксуйте його пудрою. Такий багатошаровий підхід створить захисний бар'єр для вашого макіяжу.

Матові помади - стійкий колір губ:

Зберегти колір губ протягом дня - складне завдання, адже вони постійно контактують з їжею, напоями та іншими предметами. Найбільш стійким варіантом є рідкі матові помади. Інтенсивний колір таких помад не тьмяніє й не розтікається навіть під впливом води. Не забудьте зволожити губи перед нанесенням матової помади, адже вона може трохи підсушувати шкіру.

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Промокальний папір - ваш рятівник:

Для корекції макіяжу протягом дня використовуйте спеціальний промокальний папір. Він делікатно вбирає надлишки шкірного жиру та вологи, не розмиваючи косметику. Завжди тримайте упаковку промокального паперу під рукою, щоб бути готовою до будь-яких ситуацій.

Спрей для фіксації - фінальний штрих:

Закріпіть свій макіяж спеціальним спреєм-фіксатором. Розпиліть його на все обличчя з відстані 20-30 см і дайте йому повністю висохнути. Цей фінальний штрих забезпечить додатковий захист вашого макіяжу від зовнішніх впливів.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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