Может привести к тяжелому отравлению и даже смерти: какие цветы категорически нельзя выращивать в саду, если у вас есть кот
Кошки – интересные животные, которые любят исследовать мир вокруг себя. К сожалению, это исследование может привести к тому, что они попробуют по вкусу комнатные растения или цветы во дворе. Некоторые из них могут привести к серьезному отравлению. Об этом пишет Pet.MD.
Важно знать, какие растения и цветы могут быть ядовитыми для кошек!
Вот некоторые из распространенных растений, которые представляют опасность для ваших пушистых друзей:
- Амариллис
- Осенний крокус
- Азалия
- Рододендрон
- Рицина
- Хризантема
- Ромашка
- Маргаритка
- Цикламен
- Нарцисс
- Дифенбахия
- Тюльпан
- Тыс
- Плющ английский
- Гиацинт
- Каланхоэ
- Лилия
- Лилия мира
- Ландыш
- Олеандр
- Потос
- Тимьян испанский
Помните: даже если растение не входит в этот список, лучше перестраховаться и не давать коту его есть.
Какие части растения ядовиты?
Считайте, что ядовиты все части растения, даже если некоторые из них могут иметь более высокую концентрацию токсина, чем другие.
Симптомы отравления:
- Покраснение, отек, зуд (во рту, на коже, глазах)
- Рвота, диарея
- Затрудненное дыхание
- Слюнотечение, затрудненное глотание
- Учащенное, замедленное или нерегулярное сердцебиение
- Чрезмерное питье и мочеиспускание
- Апатия, вялость
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Что делать, если ваш кот отравился?
- Немедленно удалите из его рта, шерсти и кожи любые остатки растения.
- Обеспечьте коту доступ к чистой воде.
- Обратитесь к ветеринару!
- По возможности возьмите с собой образец растения или фото.
Важно:
- Чем быстрее вы обратитесь за помощью, тем больше шансов на то, что ваш кот выздоровеет.
- Не пытайтесь вызвать рвоту самостоятельно, если ветеринар не дал вам такие указания!
Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.
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