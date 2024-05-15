Может привести к тяжелому отравлению и даже смерти: какие цветы категорически нельзя выращивать в саду, если у вас есть кот

Кошки – интересные животные, которые любят исследовать мир вокруг себя. К сожалению, это исследование может привести к тому, что они попробуют по вкусу комнатные растения или цветы во дворе. Некоторые из них могут привести к серьезному отравлению. Об этом пишет Pet.MD.

Важно знать, какие растения и цветы могут быть ядовитыми для кошек!

Вот некоторые из распространенных растений, которые представляют опасность для ваших пушистых друзей:

Амариллис

Осенний крокус

Азалия

Рододендрон

Рицина

Хризантема

Ромашка

Маргаритка

Цикламен

Нарцисс

Дифенбахия

Тюльпан

Тыс

Плющ английский

Гиацинт

Каланхоэ

Лилия

Лилия мира

Ландыш

Олеандр

Потос

Тимьян испанский

Помните: даже если растение не входит в этот список, лучше перестраховаться и не давать коту его есть.

Какие части растения ядовиты?

Считайте, что ядовиты все части растения, даже если некоторые из них могут иметь более высокую концентрацию токсина, чем другие.

Симптомы отравления:

Покраснение, отек, зуд (во рту, на коже, глазах)

Рвота, диарея

Затрудненное дыхание

Слюнотечение, затрудненное глотание

Учащенное, замедленное или нерегулярное сердцебиение

Чрезмерное питье и мочеиспускание

Апатия, вялость

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Что делать, если ваш кот отравился?

Немедленно удалите из его рта, шерсти и кожи любые остатки растения.

Обеспечьте коту доступ к чистой воде.

Обратитесь к ветеринару!

По возможности возьмите с собой образец растения или фото.

Важно:

Чем быстрее вы обратитесь за помощью, тем больше шансов на то, что ваш кот выздоровеет.

Не пытайтесь вызвать рвоту самостоятельно, если ветеринар не дал вам такие указания!

Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.

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