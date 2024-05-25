'Мощная энергия': фанаты восхитились песней Русланы 'Буйна', которую она представила на свое 50-летие

Известная украинская исполнительница Руслана празднует свой 51-й день рождения, презентуя новый музыкальный видеоклип и песню под названием "Крупная". Эта композиция отличается своей динамичностью и энергетикой, напоминающей стиль ее знакового хита "Дикие танцы".

Руслана, известная украинская певица, создала новый музыкальный клип в своей личной студии, специально оборудованной для этих нужд. Премьера видео состоялась на официальном канале YouTube.

Увлекательным является тот факт, что исполнительница выпустила альбом, ориентированный на слушателей из разных стран, ведь он включает песни как на украинском, так и на английском языках. Например, трек "Крупная" также известен под названием Iron Beat.

"Этот альбом будет полон энергии. Он наполнен музыкой, которая пробуждает каждую клетку тела и заставляет голос разразиться энергией", – поделилась Руслана.

При съемках были использованы элементы природы Карпатских каньонов и металлические ритмы. Новый альбом певицы имеет целью представить международной аудитории уникальность украинской культуры.

Певица представила новую песню. Источник: Прессслужба Русланы Певица представила новую песню. Источник: Прессслужба Русланы

"Клип отражает свежий взгляд на традиционные мотивы, воспроизводя истории о казаках-характерщиках, чьи мистические способности были обвиты легендами. Эти казаки, известные как характерники, обладали способностью в одиночку противостоять армиям", – проинформировали поклонников.

''Мощная энергия'': фанаты восхитились песней Русланы ''Буйна'', которую она представила на свое 50-летие. Источник: скриншот YouTube ''Мощная энергия'': фанаты восхитились песней Русланы ''Буйна'', которую она представила на свое 50-летие. Источник: скриншот YouTube

В видео также упоминается ожерелье, символ украинской культуры. В финальной сцене клипа Руслана символически обливает себя водой, представляющей ожерелье.

Певица представила новую песню. Источник: Прессслужба Русланы Певица представила новую песню. Источник: Прессслужба Русланы

Тысячи зрителей уже оценили новый клип, оставив более двухсот комментариев. "Это действительно невероятно! От такой энергии хочется прыгать от радости", – поделились впечатлениями поклонники.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Артём Пивоваров показал эмоциональное видео на новую песню "Манифест".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !