Мороженое, которое не вредит фигуре: рецепт

В хороший летний день очень быстро можно приготовить вкусный десерт и съесть его еще до наступления вечера.

Персики моем, бросаем в кипяток, снимаем кожуру.

Банан очищаем.

Сливки: наливаем пол стакана. Можно заменить размягченным кокосовым маслом – 1 столовой ложкой.

Шоколад 80-90%: берём всю плитку или половину.

И это все взбиваем в блендере (шоколад добавляем в конце и взбиваем всего несколько секунд, чтобы остались кусочки).

Выливаем массу в миску и отправляем в морозилку. Время от времени перемешиваем.

Через 2 часа все готово, можно приступать…приступать с разных сторон.

Во-первых, такого мороженого можно себе позволить съесть 1-3 шарика: гликемический индекс невысокий;

Во-вторых, это для тех, кто "не могу без сладкого".

В-третьих, можно почти всем (тем кому нельзя, таки 1 шарик можно).

Чем полезно?

1. Обильное калием, поэтому полезно тем, у кого есть склонность к отекам, проблемам с сосудами, сердцем, настроением, а также девушкам из ПМС, когда "все плохо" - съедите такого мороженого и мир станет ярче, и на фигуру не повлияет (если не больше 3-х шаров).

2. Обильное нежной клетчаткой, питающее полезные бактерии кишечника.

3. Если декорируете тарелочку порошком какао, то будет и магний, минерал-антидепрессант.

.

Еда – это не только вкусно для рта, но и для тела.