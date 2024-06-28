Морозиво, яке не шкодить фігурі: рецепт

У гарний літній день дуже швидко можна приготувати смачний десерт і з'їсти його ще до того, як настане вечір.

Персики миємо, кидаємо в окріп, знімаємо шкірку.

Банан очищуємо.

Вершки: наливаємо пів склянки. Можна замінити розм'якшеним кокосовим маслом - 1 столовою ложкою.

Шоколад 80-90%: беремо всю плитку або половину.

І це все збиваємо в блендері (шоколад додаємо в кінці і збиваємо лише декілька секунд, щоб залишились шматочки.

Виливаємо масу в миску і відправляємо в морозилку. Час від часу перемішуємо.

Через 2 години все готово, можна приступати....приступати з різних боків.

По-перше, такого морозива можна собі дозволити з'їсти 1-3 кульки: глікемічний індекс невисокий;

По-друге, це для тих, хто "не можу без солодкого".

По-третє, можна майже всім (тим кому не можна, таки 1 кульку можна).

Чим корисне?

1. Багате калієм, тому корисне тим, в кого є схильність до набряків, проблем із судинами, серцем, настроєм, а також дівчатам з ПМС, коли "все погано" - з'їсте такого морозива і світ стане яскравішим, і на фігуру не вплине (якщо не більше 3-х кульок).

2. Багате ніжною клітковиною, живить корисні бактерії кишечника.

3. Якщо декоруєте тарілочку порошком какао, то буде і магній, мінерал-антидепресант.

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Їжа - це не лише смачно для рота, але і для тіла.