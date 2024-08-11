Мороженое из арбуза: вкусно и полезно

Сделал сезонный вкус, который и дети, и взрослые будут есть с удовольствием, потому что это вкусно и полезно!

Требуется:

поларбуза и еще немного

стакан клубники

стакан малины

2ст ложки меда

По большому желанию можно добавить немного лимонного сока для яркости!

Готовим.

Вынимаю мякоть арбуза, зачищаю от косточек и замораживаю!

в чашу блендера помещаю вперемешку со свежими ягодами, добавляю мед, если ягоды не кислые можно выжать лимонный сок и взбиваю в однородную смесь.

пробую полученный мягкий сорбет и насыпаю его обратно в зачищенную половинку арбуза

И даю малышам!

В процессе извлечения мякоти арбуза, в нем остается много сока. Его я сливаю в стакан со льдом и добавляю мяту и получаю вкусный и освежающий напиток!

Можно сразу брать полузамороженный арбуз и ягоды, будет одинаковый результат.