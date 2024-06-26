Могут уничтожить весь урожай: как бороться с рыжими улитками

После дождей огороды атаковали рыжие улитки, объедающие все на своем пути. Эти ненасытные вредители, родом с юга Европы, угрожают урожаю, ведь не гнушаются ничем, едят даже траву.

Рыжие улитки, которых часто называют "испанскими", попали в Украину около 10 лет назад. Их быстрое размножение и всеядность делают их серьезной проблемой для фермеров и дачников. Об этом пишет Эспрессо.

Чем опасны?

Быстрое размножение: улитки очень плодотворны, что приводит к стремительному росту их популяции.

улитки очень плодотворны, что приводит к стремительному росту их популяции. Всеядность: они едят все, что происходит на пути, от листьев до травы, не брезгуя даже чесноком и луком.

они едят все, что происходит на пути, от листьев до травы, не брезгуя даже чесноком и луком. Отсутствие природных врагов: в Украине почти нет животных, которые питались бы рыжими улитками.

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Как бороться?

Официальных методов борьбы нет: в Украине не зарегистрирован ни один пестицид, предназначенный для борьбы с улитками.

Народные методы:

Негашеная известь: обработка почвы по периметру грядки известью приводит к ожогам и гибели улиток.

обработка почвы по периметру грядки известью приводит к ожогам и гибели улиток. Ловушки с пивом: вкопайте в землю срезанную пластиковую бутылку, налейте пиво. Улиток привлечет запах, и они утонут.

вкопайте в землю срезанную пластиковую бутылку, налейте пиво. Улиток привлечет запах, и они утонут. Дощечки-приманки: разложите дощечки в траве. Днем, прячась от солнца, улитки собираются под ними, где их можно собрать.

разложите дощечки в траве. Днем, прячась от солнца, улитки собираются под ними, где их можно собрать. Раствор нашатырного спирта: 100 граммов спирта на 10 литров воды. Опрыскивайте не растения, а самих улиток.

100 граммов спирта на 10 литров воды. Опрыскивайте не растения, а самих улиток. Защита грядки: огородите грядку металлической сеткой или посыпьте почву вокруг толстым слоем соли или золы.

Важно:

Будьте осторожны с химическими средствами: соблюдайте инструкции и правила безопасности.

соблюдайте инструкции и правила безопасности. Используйте комплексные методы: сочетайте народные методы с физическими (уборка улиток) и защитой грядки.

сочетайте народные методы с физическими (уборка улиток) и защитой грядки. Действовать совместно: массовая борьба на обширных территориях дает лучший результат.

Помните: рыжие улитки – это не просто неприятность, но и серьезная угроза для урожая. Поэтому не игнорируйте проблему, принимайте меры и делитесь опытом с соседями!

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