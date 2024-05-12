Могут отомстить! Названы три знака зодиака, которые никогда не забывают своих обидчиков

Некоторые люди никогда не забывают обид, более того – могут ждать удобного момента, чтобы отомстить тому, кто задел их чувства. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака. Никогда не простят обидчиков Раки, Скорпионы и Тельцы.

Рак

Раки очень чувствительные и ранимые, поэтому все болезненные моменты надолго сохранятся в их памяти. Если уроженцы знака считают, что с ними поступили несправедливо, могут отомстить. Они никогда больше не будут доверять тому, кто их предал. Более того, Раки станут более осторожными в будущих отношениях с людьми, чтобы не "обжечься".

Скорпион

Страстные и загадочные Скорпионы испытывают сильные эмоции – и это касается как и радостных событий, так и негативных. Даже если они говорят, что простили обидчика, можете быть уверены: это не так. Уроженцы знака просто ждут удобного момента, чтобы ударить побольнее и не быть уличенными. Они никогда не забудут того, кто причинил им боль.

Телец

Упрямые Тельцы часто сдержанны в случае ссоры, но обидчика не простят никогда. Более того, уроженцы знака никогда не признают ошибок и даже если сами были неправы, будут винить другую сторону. Они очень настороженно относятся к людям и мало кому доверяют. Если вы скажете им что-то даже не таким тоном, отношения уже никогда не будут прежними.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.