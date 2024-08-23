'Межгалактические мобильные телефоны' нашли в перуанских 'мумиях пришельцев' (фото)

В Перу исследуют таинственные мумифицированные тела, найденные в пещере Наска в 2017 году, которые могли бы содержать "межгалактические мобильные телефоны". Известный уфолог и журналист Хайме Мауссан заявляет, что в груди этих мумий инопланетян были обнаружены редкие металлы и сплавы, которые могли бы служить устройствами связи для общения в космосе.

Мауссан предполагает, что один из обнаруженных металлов – осмий, используемый в телекоммуникациях и космической сфере. Он отметил, что осмий очень редкий, дорогой и смертельно опасный для человека металл, что делает его присутствие в мумиях еще загадочнее, пишет Daily Star.

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Несмотря на эти утверждения, многие скептики подвергают сомнению подлинность находок, считая, что мумии могли быть созданы из частей других животных. Однако Мауссан настаивает, что анализ телесных соединений этих существ свидетельствует о возможности их инопланетного происхождения.

Перуанские ''мумии пришельцев''. Источник: Скриншот с видео Gaia /Youtube Перуанские ''мумии пришельцев''. Источник: Скриншот с видео Gaia /Youtube

Перуанские ''мумии пришельцев''. Источник: Скриншот с видео Gaia /Youtube Перуанские ''мумии пришельцев''. Источник: Скриншот с видео Gaia /Youtube

Перуанские ''мумии пришельцев''. Источник: Скриншот с видео Gaia /Youtube Перуанские ''мумии пришельцев''. Источник: Скриншот с видео Gaia /Youtube

Перуанские ''мумии пришельцев''. Источник: Скриншот с видео Gaia /Youtube Перуанские ''мумии пришельцев''. Источник: Скриншот с видео Gaia /Youtube

Перуанские ''мумии пришельцев''. Источник: Скриншот с видео Gaia /Youtube Перуанские ''мумии пришельцев''. Источник: Скриншот с видео Gaia /Youtube

Перуанские ''мумии пришельцев''. Источник: Скриншот с видео Gaia /Youtube Перуанские ''мумии пришельцев''. Источник: Скриншот с видео Gaia /Youtube

Перуанские ''мумии пришельцев''. Источник: Скриншот с видео Gaia /Youtube Перуанские ''мумии пришельцев''. Источник: Скриншот с видео Gaia /Youtube

Перуанские ''мумии пришельцев''. Источник: Скриншот с видео Gaia /Youtube Перуанские ''мумии пришельцев''. Источник: Скриншот с видео Gaia /Youtube

Перуанские ''мумии пришельцев''. Источник: Скриншот с видео Gaia /Youtube Перуанские ''мумии пришельцев''. Источник: Скриншот с видео Gaia /Youtube

В настоящее время, мумии из Перу проходят детальное исследование в криминалистических лабораториях. По словам Мауссана, эти тела обладают 30% неизвестной ДНК, что добавляет новый уровень загадочности к их истории.

Американские эксперты также присоединились к исследованию этих мумий в надежде пролить свет на их происхождение. Мауссан подчеркивает, что такие открытия заслуживают серьезного научного исследования, вместо того чтобы быть отвергнуты как обман или мистификация.

Напомним, в пустыне в Китае нашли в лодках сотни загадочных мумифицированных тел, которым 4000 лет.

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