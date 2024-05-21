Метеозависимым не позавидуешь: Землю накрыла мощная магнитная буря
Во вторник, 21 мая, на Земле началась четырехбалльная магнитная буря, мощность которой относится к оранжевому уровню опасности. Геомагнитный шторм должен стихнуть до 3 баллов 22 мая.
По данным сервиса Meteoagent, следующие магнитные бури ожидаются 24 и 27 мая. Их сила тоже составит 4 балла.
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Магнитные бури: календарь
Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, которые могут влиять на самочувствие некоторых людей. Симптомы могут варьироваться, но наиболее распространены:
- Головная боль
- Головокружение
- Слабость
- Снижение трудоспособности
- Бессонница
- Раздражительность
- Повышенное артериальное давление
- боли в суставах
- Ухудшение аппетита
Чтобы защититься от магнитных бурь, соблюдайте здоровый образ жизни – правильное питание, регулярные физические упражнения и достаточный сон. Избегайте стрессов, ведь они могут усилить влияние магнитных бурь.
Если вы чувствуете сильные симптомы во время магнитных бурь, обратитесь к врачу.
Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.
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