Меренговый торт: удивите близких нежным десертом

Удивите близких воздушным и нежным десертом, который готовится быстрее классической павловки, но точно придется вам и вашим близким по вкусу!

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Знадобиться:

Для коржів:

390г білку (10-11 великих яєць)

600г цукрової пудри

70г кукурудзяний крохмаль

2г солі

Сік половини лимону

Крем 1:

800г вершків

Крем 2:

10 жовтків

80г = Сік 2х лимонів + цедра

110г апельсиновий сік = 1 апельсин плюс цедра

150г вершкове масло

100г цукор

900г полуниці або інших ягід

обережно відокремлюю білки від жовтків, щоб у білок не потрапив жовток, інакше не буде гарної меренги.

У білки додаю дрібку солі та сік лимону і починаю збивати до появи легкої піни і додаю частинами цукрову пудру, збиваю у планетарному міксері KitchenAid допоки не буде стійкої маси - хвилин 10.

Додаю крохмаль через сито і вінчиком акуратно вимішую меренгу.

беру гарний пергамент і викладаю меренгу 4х різних розмірів на 2 деко і ставлю у духовку на 130-140 градусів приблизно на 1 годину.

виймаю і даю охолонути.

окремо готую курд з жовтків, лимонного та апельсинового соку і цедри, вершкового масла, та цукру - буквально все змішую і доводжу до кипіння на водяній бані, пропускаю через сито і даю охолонути під плівкою.

Збираємо десерт одразу у посуді для подачі:

-Збиваю вершки у щільну піну;

-під найбільший корж даю трохи вершків, щоб торт не поїхав;

-2 наступних за розміром коржі кладу поряд і розподіляю вершки та ягоди по коржах.

Зверху поливаю курдом і акуратно збираю торт у піраміду, наверх кладу найменший корж і все! Вже можна їсти!

Уувага! Цей меренговий торт дуже ніжний і бажано їсти його практично одразу.

Звісно можна поставити у холодильник і зберігати приблизно добу, але меренга стане швидко мʼякою - в середині коржі дуже ніжні.

Якщо бажаєте менший розмір ви можете узяти половину інгредієнтів або 1/3 і приготувати торт у один ярус - це також буде дуже красиво.

Обіймаю.