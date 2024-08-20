Меняют жизнь: генетики назвали два критических возрастных периода, определяющих судьбу человека

Американские исследователи в области генетики обнаружили, что в молекулах в организме человека происходят существенные изменения по достижении возраста 40 и 60 лет. Ученые наблюдали за более чем сотней людей в возрастном диапазоне от 25 до 75 лет.

Об этом пишет РадиоТрек. В течение нескольких лет каждые несколько месяцев они сдавали образцы крови и другие биологические материалы.

В ходе исследования выяснилось, что количество молекул и бактерий в организме постоянно менялось – иногда увеличивалось, иногда уменьшалось. Изменения, как правило, не были линейными: в определенные периоды жизни они оказывались более выраженными, чем в другие моменты.

Исследуя группы молекул с наибольшими изменениями, ученые обнаружили, что эти сдвиги чаще всего происходят в двух возрастных периодах: примерно в 44 и 60 лет.

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Ученые не были удивлены тем, что 60 лет являются критическим возрастным пределом, поскольку известно, что после этого возраста возрастает риск многих возрастных заболеваний и нарушений.

Однако отметка в 40 лет вызвала больше вопросов. Оказалось, что в этом возрасте у мужчин и женщин происходят значительные изменения в количестве молекул, связанных с метаболизмом алкоголя, кофеина и липидов, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоянием кожи и мышц.

У людей после 60 лет изменения касались углеводного обмена, метаболизма кофеина, иммунной регуляции, функции почек, сердечных и сосудистых заболеваний, а также состояния кожи и мышц. Ученые планируют в дальнейшем исследовать причины, вызвавшие эти изменения.

Независимо от причин, полученные результаты подчеркивают важность внимательного отношения к своему здоровью, особенно после 40 и 60 лет и своевременной коррекции образа жизни, пока здоровье еще можно сохранить.

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