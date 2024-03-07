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Маникюр с желтыми акцентами: тренд лета -2024

Цихоцкая Мария

Маникюр с желтыми акцентами: тренд лета -2024
В 2024 году одним из самых актуальных трендов станет желтый маникюр.

Лето – пора не только для ярких цветов в одежде, но и для экспериментов с маникюром. В 2024 году одним из самых актуальных трендов станет желтый маникюр. Этот солнечный оттенок подарит вашим ногтям заряд энергии, хорошего настроения и креативности. Об этом пишет Радиотрек.

Желтый маникюр – это не просто лак. Это произведение искусства, которое может быть воплощено в различных вариантах:

  • Классический френч: желтый кончик ногтя на чудесной основе – элегантный и универсальный вариант, который подойдет любому образу.
  • Омбре: плавный переход от желтого к другому яркому цвету, например зеленому или розовому, создаст эффектный и стильный маникюр.
  • Геометрические узоры: желтые полосы, треугольники, квадраты – эти геометрические фигуры на ногтях выглядят современно и оригинально.
  • Абстрактные рисунки: цветы, фрукты, волны – желтый цвет отлично подходит для создания любых абстрактных дизайнов.
  • Однотонное покрытие: желтого цвета может быть достаточно, чтобы сделать ваш маникюр ярким и стильным.

Желтый маникюр отлично сочетается с другими цветами:

  • Зеленый: для свежего и летнего образа.
  • Розовый для нежного и романтического образа.
  • Синий для контрастного и эффектного образа.
  • Белый: для классического и элегантного образа.
  • Черный: для смелого и дерзкого образа.

Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".

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