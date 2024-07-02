Малосольные огурцы за одну ночь: простой рецепт
С наступлением сезона свежих овощей самое время приготовить малосольные огурцы. Следует попробовать разные рецепты малосольных огурцов – в масле или минеральной воде, в кастрюле, банках или в пакете, с холодной или горячей заливкой. Тогда можно сравнить и выбрать рецепт малосольных огурцов – хрустящих и ароматных, самый лучший именно для вас.
Ловите мой рецепт малосольных огурцов за 1 ночь
2 кг огурцов
1,30 л воды
2 ст. л. сахара
3 зубчика чеснока
3 ст. л. соли
4 листа хрена, смородины, вишни
2 лавровых листа
4 укропа, зелень
8 горошки черного перца
1
Замачиваем огурцы на 2-3 часа в прохладной воде. Срезаем кончики.
2
Готовим маринад: воду вскипятим с сахаром и солью. Охлаждаем.
3
На дно стеклянной посуды укладываем все специи, сверху огурцы. Заливаем маринадом, закрываем и оставляем на ночь на кухне и отправляем в холодильник.
4
В сутки малосольные огурцы можно пробовать.
5
Если залить огурцы минеральной газировкой, предварительно растворив в ней сахар и соль, огурцы замаринуются быстрее – за 12-15 часов.