Малосольные огурцы за одну ночь: простой рецепт

С наступлением сезона свежих овощей самое время приготовить малосольные огурцы. Следует попробовать разные рецепты малосольных огурцов – в масле или минеральной воде, в кастрюле, банках или в пакете, с холодной или горячей заливкой. Тогда можно сравнить и выбрать рецепт малосольных огурцов – хрустящих и ароматных, самый лучший именно для вас.

Ловите мой рецепт малосольных огурцов за 1 ночь

2 кг огурцов

1,30 л воды

2 ст. л. сахара

3 зубчика чеснока

3 ст. л. соли

4 листа хрена, смородины, вишни

2 лавровых листа

4 укропа, зелень

8 горошки черного перца

1

Замачиваем огурцы на 2-3 часа в прохладной воде. Срезаем кончики.

2

Готовим маринад: воду вскипятим с сахаром и солью. Охлаждаем.

3

На дно стеклянной посуды укладываем все специи, сверху огурцы. Заливаем маринадом, закрываем и оставляем на ночь на кухне и отправляем в холодильник.

4

В сутки малосольные огурцы можно пробовать.

5

Если залить огурцы минеральной газировкой, предварительно растворив в ней сахар и соль, огурцы замаринуются быстрее – за 12-15 часов.