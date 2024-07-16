Малосольные огурцы за 10 минут: проверенный лайфхак
Иногда так хочется холодных малосольных огурцов прямо сейчас!
Ловите проверенный лайфхак.
-700г огурцов
-8г соли (чайная ложка без челки)
-зелень укропа и чеснок - не жалеть
-растительное масло
-уксус 20г (столовая ложка с челкой) лучше яблочный
-пакет слайдер
Огурцы нарезаю на 4 части, помещаю в пакет, добавляю соль, иссеченный укроп и петрушку, по желанию и чеснок. Заливаю душистым подсолнечным маслом, закрываю пакет, хорошо встряхиваю и в холодильник на 10 мин. Все! Готовые
Очень вкусно! И можно хранить 2 дня – хуже не становятся!
А еще можно добавлять перец чили, кинзу или базилик, соевый соус, кунжутное масло или поджаренный кунжут и огурцы заиграют новыми вкусами. Попытайтесь!
Сохраняйте идею, экспериментируйте.