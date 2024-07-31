Мальчик в Израиле во время прогулки обнаружил кольцо с изображением богини Минервы, которому 1800 лет (фото)

Во время прогулки по горам Кармель в Израиле, 13-летний Яир Уайтсон совершил невероятное археологическое открытие. Мальчик нашел древнее кольцо, которому около 1800 лет, с выгравированным изображением римской богини Минервы.

Эта находка вызвала огромный энтузиазм посреди археологов. Ведь гора Кармель известна своими богатыми археологическими достопримечательностями, и новый артефакт лишь подтверждает историческую значимость этого региона, сообщает Israel Antiquities Authority.

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Минерва, изображенная на перстне, была одним из самых почитаемых божеств в римской мифологии. Ее считали богиней мудрости, справедливости, закона и победы. Кроме того, она являлась покровительницей искусств, торговли и стратегии. Интересно, что хотя Минерва ассоциировалась с войной, ее образ был связан скорее со стратегией и мудростью, чем с непосредственным участием в боевых действиях.

Кольцо, изготовленное из бронзы. Источник: facebook.com/AntiquitiesEN Кольцо, изготовленное из бронзы. Источник: facebook.com/AntiquitiesEN

Кольцо, изготовленное из бронзы. Источник: facebook.com/AntiquitiesEN Кольцо, изготовленное из бронзы. Источник: facebook.com/AntiquitiesEN

Кольцо, изготовленное из бронзы. Источник: facebook.com/AntiquitiesEN Кольцо, изготовленное из бронзы. Источник: facebook.com/AntiquitiesEN

Историческая ценность находки

Кольцо, изготовленное из бронзы, вероятно, принадлежало женщине или девушке, которая жила в этом регионе во II-III веке нашей эры. Находка была сделана вблизи руин римских усадеб и древнего карьера.

Юный археолог

Мальчик, нашедший кольцо, отдал его археологам. Источник: facebook.com/AntiquitiesEN Мальчик, нашедший кольцо, отдал его археологам. Источник: facebook.com/AntiquitiesEN

Мальчик, нашедший кольцо, отдал его археологам. Источник: facebook.com/AntiquitiesEN Мальчик, нашедший кольцо, отдал его археологам. Источник: facebook.com/AntiquitiesEN

Мальчик, нашедший кольцо, отдал его археологам. Источник: facebook.com/AntiquitiesEN Мальчик, нашедший кольцо, отдал его археологам. Источник: facebook.com/AntiquitiesEN

Кольцо, изготовленное из бронзы. Источник: facebook.com/AntiquitiesEN Кольцо, изготовленное из бронзы. Источник: facebook.com/AntiquitiesEN

Яир Уайтсон, увлекающийся поиском древних артефактов, сразу понял, что нашел что-то особенное. Он обратился к специалистам, подтвердившим его предположение. За свою находку и ответственность молодой археолог был награжден.

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