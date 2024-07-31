Хлопчик в Ізраїлі під час прогулянки знайшов перстень із зображенням богині Мінерви, якому 1800 років (фото)

Під час прогулянки горами Кармель в Ізраїлі, 13-річний Яїр Вайтсон зробив неймовірне археологічне відкриття. Хлопчик знайшов стародавній перстень, якому близько 1800 років, з вигравіруваним зображенням римської богині Мінерви.

Ця знахідка викликала великий інтерес серед археологів. Адже гора Кармель відома своїми багатими археологічними пам’ятками, і новий артефакт лише підтверджує історичну значущість цього регіону, повідомляє Israel Antiquities Authority.

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Мінерва, зображена на персні, була одним з найшанованіших божеств у римській міфології. Її вважали богинею мудрості, справедливості, закону та перемоги. Крім того, вона була покровителькою мистецтв, торгівлі та стратегії. Цікаво, що хоча Мінерва асоціювалася з війною, її образ був пов'язаний скоріше зі стратегією та мудрістю, ніж з безпосередньою участю в бойових діях.

Перстень, виготовлений із бронзи. Джерело: facebook.com/AntiquitiesEN

Перстень, виготовлений із бронзи. Джерело: facebook.com/AntiquitiesEN

Перстень, виготовлений із бронзи. Джерело: facebook.com/AntiquitiesEN

Історична цінність знахідки

Перстень, виготовлений із бронзи, ймовірно, належав жінці або дівчині, яка жила в цьому регіоні у II-III столітті нашої ери. Знахідка була зроблена поблизу руїн римських садиб та стародавнього кар’єру.

Юний археолог

Хлопчик, який знайшов перстень, віддав його археологам. Джерело: facebook.com/AntiquitiesEN

Хлопчик, який знайшов перстень, віддав його археологам. Джерело: facebook.com/AntiquitiesEN

Хлопчик, який знайшов перстень, віддав його археологам. Джерело: facebook.com/AntiquitiesEN

Перстень, виготовлений із бронзи. Джерело: facebook.com/AntiquitiesEN

Яїр Вайтсон, який захоплюється пошуком стародавніх артефактів, відразу зрозумів, що знайшов щось особливе. Він звернувся до фахівців, які підтвердили його припущення. За свою знахідку та відповідальність юний археолог був нагороджений.

Раніше ми розповідали, що в Італії будівельники розкопали сад римського імператора-садиста, якому 2000 років.

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