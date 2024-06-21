Макароны фри: быстрая закуска

Да, это макаронные чипсы — универсальная закуска, которая готовится за 15 мин.

А в результате вы получите хрустящие, ароматные чипсы, приготовленные дома.

Ингредиенты:

• Макароны;

• Вода для отварки;

• Соль;

• Масло для жарки;

• Паприка.

Приготовление:

1. Отварить макароны в подсоленной воде.

2. В сотейнике (или во фритюре) разогреть масло и обжарить макароны до золотистого цвета.

3. Высыпать в глубокую тарелку, немного остудить.

4. Посыпать паприкой и перемешать.

Приятного аппетита!

Просто идеально для просмотра фильмов, матчей или посиделок с друзьями и родными.