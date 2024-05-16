Любимый летний напиток несет опасность: что будет, если ежедневно пить пиво

Летом, когда жара изнуряет, а день кажется вечностью, бокал прохладного пива может стать настоящим спасителем. Но действительно ли этот напиток так безобиден, как кажется на первый взгляд? Можно ли использовать его без вреда для здоровья?

Об этом рассказал известный врач Юрий Габорец в своем Tik Tok.

Можно ли пить пиво каждый день?

Однозначный ответ врача – нет. Регулярное употребление пива, даже в небольших количествах, может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как:

Пивной алкоголизм

Это особенно актуально для женщин и подростков, ведь они не воспринимают слабоалкогольные напитки серьезной угрозой. Постепенно "снимая стресс" несколькими банками пива вечером, человек может легко перейти на 2-3 литра за вечер, а затем и на утро вместо кофе начинать день с пива. Такой режим неизбежно приведет к серьезным последствиям: нагрузка на сердце, повышение АД, мочегонный эффект, который дает дополнительную нагрузку на почки, отеки, гастриты, изжога.

Снижение потенции и "пивной живот" у мужчин

Злоупотребление пивом отрицательно влияет на мужскую репродуктивную систему, приводя к понижению потенции. Также оно способствует накоплению жира в абдоминальном участке, формируя "пивной живот".

Нарушение цикла, появление усиков и сосудистых звездочек на лице у женщин

Употребление пива может привести к гормональным нарушениям у женщин, что выражается в нарушении менструального цикла, появлении усиков над верхней губой и сосудистых звездочек на лице.

Ухудшение качества сна и настроения

Злоупотребление пивом оказывает негативное влияние на качество сна, ведь печень тратит силы на нейтрализацию алкоголя, а не на восстановление организма. Это приводит к утреннему разбитому состоянию, раздражительности и ухудшению настроения.

Сахарный диабет и переход к более крепким напиткам

Регулярное употребление пива может стать "воротами" к сахарному диабету, а также стимулировать переход на более крепкие алкогольные напитки.

Есть ли безопасная дозировка?

Идеально – полностью отказаться от пива. Но если иногда хочется позволить себе немного, важно соблюдать предельно допустимые нормы:

Мужчинам: не больше 1 литра раз в неделю.

не больше 1 литра раз в неделю. Женщинам: не больше 0,5 литра раз в неделю.

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Стоит ли пивом утолять жажду?

В летнюю жару пиво не только не утоляет жажду, но и может навредить:

Нагрузка на сердце и артериальное давление: Употребление пива в жару дает дополнительную нагрузку на сердце, которая и так работает в усиленном режиме. Это может привести к повышению АД и спазмов сосудов.

Употребление пива в жару дает дополнительную нагрузку на сердце, которая и так работает в усиленном режиме. Это может привести к повышению АД и спазмов сосудов. Ухудшение сна: Употребление пива перед сном отрицательно сказывается на его качестве, ведь печень тратит ресурсы на нейтрализацию алкоголя, а не на восстановление организма.

Употребление пива перед сном отрицательно сказывается на его качестве, ведь печень тратит ресурсы на нейтрализацию алкоголя, а не на восстановление организма. Нагрузка на почки и желудочно-кишечный тракт: Пиво оказывает мочегонное действие, что может привести к обезвоживанию и дополнительной нагрузке на почки. Также оно может раздражать стенки желудка и кишечника, вызывая воспаление.

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