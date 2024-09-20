Лучшие места для рафтинга в Украине. Как сделать шаг на встречу бурной мечте

Горные реки Украины могут прокатить своими порогами бережно и заботливо, а могут подарить желанный адреналин и, наполнить ваши выходные яркими впечатлениями. Если вы давно мечтаете о рафтинге, наше сегодняшнее туристическое исследование расскажет: как это сделать в Украине и что вы должны учесть. Также в нашей статье о самых лучших местах для рафтинга в Украине, которые заценят и профессионалы. UaPortal об украинском рафтинге.

Рафтинг клубы Карпат могут организовать ваши самые экстремальные рафтинг-мечты. Источник: https://www.facebook.com/Скита рафтинг Карпаты Рафтинг клубы Карпат могут организовать ваши самые экстремальные рафтинг-мечты. Источник: https://www.facebook.com/Скита рафтинг Карпаты

Что такое рафтинг?

Сплав по горным рекам на надувной лодке (рафт) называется рафтингом. Этим экстремальным видом спорта занимаются командами от 2 до 18 человек. Рафтингом могут заниматься как дети, так и взрослые. Лодки для рафтинга специальные, они имеют дополнительную защиту камер и созданы из очень прочного и пригодного для подводных скал материалов. Вы будете удивлены, но для рафтинга не нужно уметь плавать, на вас наденут защитный жилет и дадут уровень сплава, который готовы потянуть вы и ваша команда. Рафтинг вовсе не о безрассудстве, скорее об умении работать в команде, хорошей физической подготовке и невероятных впечатлениях от пейзажей.

Рафтинг имеет свой список необходимых вещей, которыми вас обеспечит в организованных турах. Источник: https://www.facebook.com/Скита рафтинг Карпаты Рафтинг имеет свой список необходимых вещей, которыми вас обеспечит в организованных турах. Источник: https://www.facebook.com/Скита рафтинг Карпаты

Что нужно уметь и иметь для занятий рафтингом

Желание это первое, что нужно для занятий рафтингом, но без развития физической подготовки тоже никак. Конечно, туры и клубы стоят денег. Какую сумму подготовить для воплощения мечты расскажем в конце, а сейчас о подготовке.

Для сложности маршрутов:

1–го и 2–го уровней, вам нужно не иметь тяжелых дыхательных заболеваний и иметь обычную физическую подготовку. Занятия физкультурой, йогой, бегом позволят вам насладиться маршрутом с минимальной кардионагрузкой;

3–й уровень маршрутов для рафтинга требует хорошей физической подготовки. Здесь добавляется немного адреналина, поэтому над стрессоустойчивостью тоже придется поработать. Вы должны хорошо владеть своим телом и иметь крепкие ноги и руки;

4–й уровень сложности достаточно тяжел для прохождения. К нагрузке и адреналину добавляется ощущение опасности, увеличивающее адреналин в 5 раз. Ваше тело должно слушаться вас, иметь возможность выдерживать сильную нагрузку, а разум постоянно находится в состоянии анализа и четких действий;

5–й и 6–й уровень – это вершины спортивных достижений и опытных профессиональных команд.

Перед тем, как садиться в лодку, вы обязательно должны научиться трем способам плотины и правилам безопасности. На маршрутах 1–го и 2–го уровня сложности проводится инструктаж, дающий понимание четкости действий в различных непредсказуемых обстоятельствах на воде. Также научат управляться с веслом. На маршруты высших уровней примут только с опытом и надлежащей подготовкой.

Если вы собираетесь заниматься рафтингом не ради викендового отдыха, вам понадобится:

гидрокостюм;

гидроноски и специальные гидроботинки;

специальные перчатки;

каска или шлем (обязательные атрибуты экипировки);

страховочный жилет (их обычно предоставляет компания, организующая спуски);

водонепроницаемые пакеты с зипом для ценных вещей.

Если вы выбираете рафт–туры для пробы, все снаряжения вам выдадут. Туры хороший способ понять, действительно ли вам хочется заниматься рафтингом и это хорошее тестирование на физическую подготовку. Попробовав, вы будете понимать, как лучше выбрать уровень спуска, а не рисковать из–за самых красивых видов.

Прогулка по Днестру имеет особое очарование и пейзажи. Источник: https://koruna.ua/ Прогулка по Днестру имеет особое очарование и пейзажи. Источник: https://koruna.ua/

Лучшие места для рафтинга в Украине

Украина имеет отличные тренировочные платформы для занятий рафтингом. Пороги наших отвесных рек достигают 4–го уровня сложности и удовлетворяют как начинающих, так и экстремалов. Лучшие направления для занятий рафтингом включают такие реки как:

река Черный Черемош – Карпаты;

река Прут – Карпаты;

река Белый Черемош – Карпаты;

реки Черная и Белая Тиса – Карпаты;

равнинная часть реки Днестр;

нижнее течение Южного Буга;

реки Десна и Рось – Киевщина;

река Тетерев – Житомирщина.

Если вас интересует высокий уровень сложности, для вас есть участок между поселком Ямна и водопадом Пробой.

Умеренные цены на рафтинг в Украине делают его более популярным с каждым годом. Источник: https://www.facebook.com/Скита рафтинг Карпаты Умеренные цены на рафтинг в Украине делают его более популярным с каждым годом. Источник: https://www.facebook.com/Скита рафтинг Карпаты

Сколько стоит рафтинг в Украине.

Организаторы рафтинг–туров могут обеспечить очень комфортное начало вашей мечты. В их снаряжении есть не только сплавы на надувных лодках, но и байдарки и катамараны. Питание, проживание и вся необходимая атрибутика будут включены в тур. Это могут быть бурные выходные или целый рафтинг-отпуск.

Однодневные рафтинг–туры в Карпатах начинаются с отметки 800 – 1100 грн с человека. Такие туры прекрасная возможность испытать себя и наполнить свои выходные интересными впечатлениями.

Двухдневные туры начинаются от 1500 – 4000 грн и включают транспорт из конкретного города и дополнительные гастрономические и экскурсионные впечатления;

Трехдневные туры стартуют с отметки 5500 – 7000 грн и их наполненность стоит целого недельного отпуска.

Рафтинг клубы в Карпатах также предлагают свои готовые сплавы на рафтах, каяках и катамаранах от 1000 грн с человека. Однако, вам придется самостоятельно добраться до базы, или доплатить за трансфер из ближайших удобных городков, таких как Верховина, Ворохта, Яремче, Татаров, Буковель или Дземброня.

Столица предлагает свои рафт–клубы для взрослых и детей, базирующихся в районе Гидропарка. Школы подчиняются Федерации рафтинга и Академии гребного спорта Украины.

UaPortal желает вам осуществления мечтаний и великолепного сплава по живописным рекам Украины. Раньше мы писали что нужно знать о Диканьке и какие направления туризма стоит попробовать уже в этом году.